La trentesima giornata di LBA Serie A, ultima della regular-season, è in programma domenica 8 maggio. L'unico "anticipo", alle 19.30, è tra Vanoli Cremona e Dolomiti Energia Trentino, match ininfluente per la classifica.

Per il principio della contemporaneità dei campi, tutte le partite cominceranno alla stessa ora, 20.45. Le prime tre posizioni della classifica sono già congelate da tempo (primato per la Virtus Segafredo Bologna, secondo posto per l'AX Armani Exchange Milano, terzo per la Germani Brescia), ma lo scacchiere dei playoff è ancora in via di costruzione. La lotta per l'ottavo posto è ancora aperta, così come i piazzamenti compresi tra il quarto e il settimo sono da definire.

Ad

Già decisa, invece, la lotta-salvezza. La Fortitudo Kigili Bologna si è unita alla Vanoli Cremona nel passaggio verso la LegaDue dopo il ko nello scontro diretto cruciale della scorsa domenica contro la GeVi Napoli

Serie A Top 10: da Mannion a Melli e Spagnolo, gli italiani da seguire 24/09/2021 A 10:14

Eurosport 2 vi proporrà la sfida fra GeVi Napoli Basket e Carpegna Prosciutto Pesaro, decisiva per la qualificazione ai playoff della VL. Tutte le partite saranno trasmesse in LIVE-Streaming su Discovery+ ed Eurosport Player vi proporrà la sfida fra GeVi Napoli Basket e Carpegna Prosciutto Pesaro, decisiva per la qualificazione ai playoff della VL.

LBA Serie A: la trentesima giornata LIVE su Discovery+ ed Eurosport

Domenica 8 maggio, ore 19.30 - Vanoli Cremona - Dolomiti Energia Trentino (Discovery+)

Domenica 8 maggio, ore 20.45 - Openjobmetis Varese - Banco di Sardegna Sassari (Discovery+)

Domenica 8 maggio, ore 20.45 - Happy Casa Brindisi - Bertram Derthona Basket Tortona (Discovery+)

Domenica 8 maggio, ore 20.45 - GeVi Napoli Basket - Carpegna Prosciutto Pesaro (Discovery+, Eurosport 2)

Domenica 8 maggio, ore 20.45 - Umana Reyer Venezia - A|X Armani Exchange Milano (Discovery+, RaiSport)

Domenica 8 maggio, ore 20.45 - UnaHotels Reggio Emilia - Fortitudo Kigili Bologna (Discovery+)

Domenica 8 maggio, ore 20.45 - Virtus Segafredo Bologna - Germani Brescia (Discovery+)

Domenica 8 maggio, ore 20.45 - Allianz Pallacanestro Trieste - Nutribullet Treviso Basket (Discovery+)

Dalle Final Eight mancate al quarto posto: la rinascita della Reyer Venezia

Serie A Virtus e Milano per lo Scudetto: il Power Ranking di Eurosport 23/09/2021 A 06:38