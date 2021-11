La settima giornata di LBA Serie A si apre con tre anticipi in programma sabato 6 novembre. Si parte con Dolomiti Energia Trentino-Germani Brescia (ore 19.00) con una Leonessa in gran fiducia dopo tre vittoria in fila, si prosegue con il big-match tra Virtus Segafredo Bologna (reduce da due ko consecutivi) e Carpegna Prosciutto Pesaro (ore 20.00), e si chiude con la sfida tra Banco di Sardegna Sassari e Allianz Trieste (ore 20.30).

Domenica 7 ottobre le cinque gare rimaste. Il big-match è quello delle 17.30 tra Vanoli Cremona e AX Armani Exchange Milano, mentre molto interessante sarà anche il posticipo con la sfida tra le due neopromosse, GeVi Napoli-Bertram Tortona, uniche due squadre ad aver battuto la Virtus Bologna in questo avvio di stagione tra campionato, Eurocup e Supercoppa. La Happy Casa Brindisi, ora seconda forza del campionato, farà invece visita alla Openjobmetis Varese, a ranghi ridotti per problemi di covid.

Eurosport 2 proporrà, oltre al secondo degli anticipi del sabato (Virtus Segafredo Bologna-Carpegna Prosciutto Pesaro), anche il match domenicale di metà pomeriggio tra Vanoli Cremona e AX Armani Exchange Milano. Tutte le partite saranno trasmesse in LIVE-Streaming su Discovery+ ed Eurosport Player , mentreproporrà, oltre al secondo degli anticipi del sabato (Virtus Segafredo Bologna-Carpegna Prosciutto Pesaro), anche il match domenicale di metà pomeriggio tra Vanoli Cremona e AX Armani Exchange Milano.

LBA Serie A: la settima giornata LIVE su Discovery+ ed Eurosport 2

Sabato 6 novembre, ore 19.00 - Dolomiti Energia Trentino - Germani Brescia (Discovery+)

Sabato 6 novembre, ore 20.00 - Virtus Segafredo Bologna - Carpegna Prosciutto Pesaro (Discovery+, Eurosport 2)

Sabato 6 novembre, ore 20.30 - Banco di Sardegna Sassari - Allianz Pall. Trieste (Discovery+)

Domenica 7 novembre, ore 17.00 - Fortitudo Kigili Bologna - Nutribullet Treviso (Discovery+)

Domenica 7 novembre, ore 17.30 - Vanoli Basket Cremona - A|X Armani Exchange Milano (Discovery+, Eurosport 2)

Domenica 7 novembre, ore 18.00 - Umana Reyer Venezia - UnaHotels Reggio Emilia (Discovery+)

Domenica 7 novembre, ore 19.00 - Openjobmetis Varese - Happy Casa Brindisi (Discovery+)

Domenica 7 novembre, ore 20.45 - GeVi Napoli - Bertram Derthona Tortona (Discovery+, Rai Sport)

Approfondimenti e dichiarazioni

