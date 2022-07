Dopo la grande stagione 2020-21 con Casale, dove è stato eletto miglior Under 21 della Serie A2, e le buone cose messe in mostra con la Nazionale azzurra, Leonardo Okeke si è conquistato un posto nel roster della Bertram Yachts Tortona per il campionato 2022-23. L'annuncio è arrivato direttamente dal club piemontese con cui il talentuoso lungo classe 2003 ha firmato un contratto di 5 anni nell'estate 2021, lui che ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile e ha debuttato in prima squadra con il College Borgomanero, formazione con cui ha vinto il titolo regionale Under 18 Eccellenza e la Serie C Gold nel 2020/21.

Ad

Okeke, di origini nigeriane e fratello minore del David visto in passato a Torino, ha messo in mostra lampi notevoli sia in A2 con Casale (ha viagiato a 9.4 punti e 7.7 rimbalzi di media giocando sia la Final Eight di Coppa Italia, sia i playoff, ndr), che soprattutto NBA: Leonardo ha infatti svolto dei provini con gli Atlanta Hawks nelle scorse settimane ma poi ha tolto il suo nome dai candidati per il Draft NBA 2022, preferendo rimandare questa eventualità fra 12 mesi. , di origini nigeriane e fratello minore delvisto in passato a, ha messo in mostra lampi notevoli sia(ha viagiato a 9.4 punti e 7.7 rimbalzi di media giocando sia la Final Eight di Coppa Italia, sia i playoff, ndr), che soprattutto nell'amichevole di Trieste fra Italia e Slovenia dove ha chiuso con 7 punti con 3 su 6 al tiro nel quarto periodo. Lampi che non sono passati inosservati fra l'altro agli scout: Leonardo ha infatti svolto dei provini con glinelle scorse settimane ma poi ha tolto il suo nome dai candidati per, preferendo rimandare questa eventualità fra 12 mesi.

Serie A Flaccadori resta a Trento, Brescia ingaggia Caupain UN' ORA FA

Ora Okeke è impegnato con la Nazionale Sperimentale Under 23 in Canada allenata proprio da Marco Ramondino, il suo futuro coach a Tortona: ha firmato 14 punti nel successo per 88-77 contro gli Stati Uniti all'esordio del Global Jam di Toronto, mentre ha chiuso senza punti con 0 su 5 al tiro nella sconfitta della scorsa notte per 72-68 contro il Brasile. Di lui ha parlato Giacomo Carrera, club manager del Derthona: "Dopo un anno molto positivo in A2, Leonardo è pronto a essere inserito all’interno del roster di una squadra di Serie A in cui dovrà continuare a lavorare per il suo sviluppo e mostrare le sue potenzialità. L'obiettivo comune è farlo crescere in modo da potersi ritagliare un ruolo in squadra. Dovrà lavorare duramente per crescere sia in campo come giocatore che fuori dal campo per potere essere pronto alle richieste del coach e conquistarsi importanti minuti in campo".

Tortona in contropiede, che spettacolo! Wright alza per Daum

Serie A Scafati va con l'esperienza: arriva Julyan Stone da Venezia UN' ORA FA