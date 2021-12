Bertram Derthona Tortona – Umana Reyer Venezia 77-65

Tortona centra il 4° successo di fila tra le mura “amiche” del Pala Ferraris, con un ultimo quarto spettacolare (27-11) e trascinata dalla coppia Filloy-Wright. Successo importantissimo in ottica Final Eight di Coppa Italia per la squadra di coach Ramondino, che costringe l’Umana Reyer Venezia al 3° k.o. consecutivo. Era dal 1993-94 che Venezia non vantava due strisce negative di almeno tre sconfitte di fila nello stesso girone. Piove sul bagnato per Walter De Raffaele, che nel riscaldamento perde Stefano Tonut per problemi intestinali e a fine match deve fare i conti coi problemi alla schiena di Austin Daye. La Bertram Derthona comincia subito ad assaltare il ferro con sistematicità, sfruttando la verve di Chris Wright e i rimbalzi dei lunghi, mentre la Reyer ci mette un po’ a carburare offensivamente e, nella propria metà campo, concede tanti viaggi in lunetta. Coach Ramondino perde però provvisoriamente Mike Daum, perché il lungo commette due falli su Mitchell Watt in poco più di 3’ e viene richiamato in panchina. Luca Severini sblocca le squadre al tiro pesante e JP Macura lo imita a stretto giro di posta, ma Tortona paga anche i due falli di Tyler Cain e deve cambiare quintetto. La Reyer fatica molto in attacco, tra litigio col tiro da oltre i 6.75 (0/4) e turnover (4) che limitano gli orogranata, ma nel finale di 1° quarto i padroni di casa infilano una serie di palle perse e non riescono ad allungare oltre il 17-11.

Daye suggella un buon break orogranata, visto che tra fine 1° periodo e inizio 2° la squadra di coach De Raffaele infila uno 0-10 per agguantare la parità (17-17); lo stesso Daye infila 7 punti in rapida successione e rimette il match in perfetto equilibrio. Tortona rischia la carta Daum, ma la scelta non paga dividendi e l’ala incappa nel 3° fallo che lo estromette definitivamente dal 1° tempo. L’Umana Reyer si affida invece alla regia aggiunta di Michele Vitali e resta in scia (29-28), mentre i padroni di casa rispolverano Luca Severini, fin lì perfetto, per ovviare a un Jalen Cannon in evidente sofferenza nei mismatch fisici. Macura è letale dalla punta, realizzando due triple importanti, ma la sfida si trasforma soprattutto in un duello a distanza ravvicinata tra Cain e Watt, col centro orogranata che trova continuità nel gioco spalle a canestro. Valerio Mazzola brucia però la sirena con la seconda bomba personale nel quarto e la Reyer chiude avanti la metà di gara (36-38). Dopo lo 0/4 del 1° tempo, Tarik Phillip si sblocca con la tripla che vale il +5 orogranata, ma la differenza continua a farla Watt in attacco. Victor Sanders diventa inatteso protagonista, mettendosi in proprio dal palleggio, e vanifica le buone giocate di Cain spalle a canestro (44-49 al 25’).

La Bertram fatica ancora molto in attacco ma trova un inatteso 6-0, suggellato da un’azione confusa ma conclusa dalla bomba nell’angolo di Wright, e riaggancia gli ospiti a quota 50. L’attacco orogranata diventa Watt-centrico, ma in difesa la squadra di coach De Raffaele fa la differenza, chiudendo il pitturato e scommettendo sulle percentuali da tre dei padroni di casa (6/21 al 30’). Il 50-54 di fine 3° quarto è subito vanificato da Ariel Filloy, il quale firma un 5-0 personale per il nuovo vantaggio bianconero. Daye gli risponde colpo su colpo e allora l’ex-Pesaro deve inventarsi un’altra tripla spettacolare, oltre all’assist sublime per Macura (60-57). Il talento debordante di Daye non può però bastare a una Venezia che incassa 17 punti nei primi 6’ del 4° periodo, oltre allo show incredibile di Filloy e al ritorno di Wright. Con una penetrazione del suo numero 3, la squadra di coach Ramondino vola in doppia cifra di vantaggio (71-61) e mette le mani su questo anticipo.

Tortona : Mortellaro n.e., Wright 11, Rota n.e., Cannon 2, Tavernelli, Filloy 10, Mascolo 6, Severini 9, J. Sanders 2, Daum 6, Cain 14, Macura 17. All. Ramondino

: Mortellaro n.e., Wright 11, Rota n.e., Cannon 2, Tavernelli, Filloy 10, Mascolo 6, Severini 9, J. Sanders 2, Daum 6, Cain 14, Macura 17. All. Ramondino Venezia: Bramos 1, Tonut n.e., Daye 17, De Nicolao 3, V. Sanders 8, Phillip 5, Echodas n.e., Mazzola 6, Brooks 2, Cerella, Vitali 6, Watt 17. All. De Raffaele.

