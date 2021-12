Nutribullet Treviso Basket – Carpegna Prosciutto Pesaro 73-63

In un anticipo tutt’altro che esaltante, la Carpegna Prosciutto Pesaro espugna il PalaVerde di Treviso e continua a sognare, infilando il 3° successo consecutivo e volando a quota 8 punti in classifica. L’approccio della NutriBullet non è certo dei migliori: palle perse (6 nei primi 7’, 8) e rimbalzi offensivi concessi agli avversari (ben 7 nel 1° quarto) sono le chiavi del 10-20 con cui la Carpegna Prosciutto riesce a doppiare i padroni di casa in meno di 8’. Coach Menetti perde provvisoriamente DeWayne Russell, gravato di due falli, ma non trova la scossa neppure da capitan Matteo Imbrò, Treviso regala anche qualche viaggio in lunetta di troppo agli ospiti, abilissimi comunque nel non lasciare neppure un libero sul ferro del PalaVerde (10/10) e a chiudere sul +9 (17-26) la prima frazione di gioco. Simone Zanotti si accende improvvisamente e, dopo aver chiuso il 1° quarto con un 3/3 dalla lunetta per una sciocchezza di Aaron Jones, manda a bersaglio due bombe consecutive e lancia ulteriormente la fuga della VL, capace così di scappare sul +15 (19-34). Coach Menetti è una furia e, quando mancano oltre 7’ alla fine del 1° tempo, spende già i timeout a sua disposizione. I suoi giocatori abbozzano una reazione, sfruttando il bonus falli esaurito dai biancorossi, ma Michal Sokolowski lascia sul ferro 4 dei 6 liberi che tenta nel periodo.

Tocca allora alle triple di Tomas Dimsa ricucire un po’ le distanze (-8), anche perché i padroni di casa ora difendono decisamente meglio ed eseguono precisi tagliafuori. Pesaro s’inceppa, segnando solamente 5 punti in oltre 6’, ma beneficia comunque della buona verve offensiva di Tyler Larson, il quale si mette al servizio dei compagni per armarne le mani. La differenza sta però nei tentativi a cronometro fermo: Treviso fa 2/6 nel 1° tempo, contro il 14/16 della squadra allenata da Luca Banchi, il che spiega in buona parte il 32-43 con cui le squadre aprono l’intervallo lungo. Tyrique Jones apre la ripresa con uno 0-5 personale, in cui domina nuovamente a rimbalzo offensivo, mentre la NutriBullet incappa in altri turnover e non riesce a sbloccarsi offensivamente, scivolando così a -16 (32-48). Piove sul bagnato per coach Menetti, dal momento che la sua squadra esaurisce il bonus falli di squadra in soli 4’ – con autentici regali – e vede la coppia Imbrò-Russell gravata di 3 falli a testa.

Nicola Akele si carica sulle spalle tutto l’attacco di casa, realizzando 8 punti nel break complessivo di 19-12 del 3° quarto. La Carpegna Prosciutto si blocca invece completamente, non trovando canestri su azione per oltre 8’ e dovendo aggrapparsi ai tiri liberi (20/24 al 30’) per evitare che Treviso possa mettere la testa avanti. L’inerzia però sembra totalmente passata nelle mani di Davide Casarin e compagni. Ci pensa allora Doron Lamb a suonare la carica: l’ex-Kentucky firma uno 0-6 personale, coronato da una tripla spettacolare, e ridà agli ospiti la doppia cifra di vantaggio (51-61). L’attacco ospite si blocca però nuovamente, ma stavolta la squadra di coach Menetti non ne approfitta granché, con un Akele davvero troppo solo e una nuova serie di palle perse (16 al 37’, a fronte di 14 assist). Zanotti ritorna assoluto protagonista, firmando giocate di capitale importanza per sigillare il successo biancorosso e coronare una prova da MVP (18 punti e 7 rimbalzi). Serata da dimenticare, invece, per Russell, autore di un incredibile 0/10 al tiro che gli frutta un -7 di valutazione. Per Jones doppia-doppia da 11 punti e 15 rimbalzi, mentre Sims chiude con 13+11 rimbalzi. Akele migliore dei suoi: 16 punti (5/7 dal campo) e 5 rimbalzi.

Treviso : Russell, Faggian n.e., Vettori n.e., Bortolani, Imbrò 2, Casarin 8, Chillo n.e., Sims 13, Sokolowski 9, Dimsa 12, A. Jones 3, Akele 16. All. Massimiliano Menetti.

: Russell, Faggian n.e., Vettori n.e., Bortolani, Imbrò 2, Casarin 8, Chillo n.e., Sims 13, Sokolowski 9, Dimsa 12, A. Jones 3, Akele 16. All. Massimiliano Menetti. Pesaro: Moretti 12, Tambone 5, Stazzonelli n.e., Lamb 13, Camara 3, Zanotti 18, Sanford 4, Larson 4, Demetrio 3, T. Jones 11. All. Luca Banchi.

