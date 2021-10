NutriBullet Treviso - Banco di Sardegna Sassari 64-71

Il PalaVerde accoglie al meglio un grande ex come David Logan e lui ripaga con una prova chirurgica da 22 punti con 5 triple, compresa quella che regala il successo al Banco di Sardegna per 71-64 contro la Nutribullet Treviso nell'anticipo di mezzogiorno della quarta giornata di Serie A. Scherzi a parte, la guardia prossima ai 39 anni firma una vittoria fondamentale per la Dinamo, la seconda di fila in campionato dopo quella in overtime contro Reggio Emilia e la terza complessiva che permette di scavalcare proprio la Nutribullet. Oltre a Logan il Banco di Sardegna si gode i 14 punti di Burnell, i 10 di Clemmons e gli 8 con 11 rimbalzi dell'altro ex di giornata Mekowulu. Secondo ko di fila, primo in casa, per la formazione di Max Menetti, condannata purtroppo dalle 16 palle perse e dalle percentuali al tiro piuttosto scarse (35% da due, 10 su 28 da tre): Russell chiude con 13 punti e 6 assist, Sokolowski ne aggiunge 11 mentre Akele firma una gara da 10 e 9 rimbalzi prima di uscire per un problema muscolare alla coscia sinistra a circa 4' dalla fine. Pesa la giornataccia sia di Dimsa, 3 punti con 1 su 7 al tiro, e di Sims, 4 con 2 su 6 al tiro e 5 perse.

L'ex di turno Logan con la tripla che chiude il match

Prima del match Logan e Mekowulu, i due grandi ex della sfida, si godono il grande applauso del pubblico del PalaVerde e vengono anche omaggiati dal presidente Paolo Vazzoler, poi la gara è equilibrata in avvio, si segna poco e si va al primo riposo con Sassari avanti 13-12. Nel secondo quarto è proprio Logan a incendiarsi, segna tre canestri per il +7, e poi lui e Clemmons mettono due triple per il 33-27 Dinamo. La Nutribullet non ci sta, si sveglia sul finire del tempo, ricuce con Akele e Bortolani, sorpassa con una bomba di Russell, e all'intervallo conduce 38-35.

Sims cancella Burnell con la gran stoppata

Nel secondo tempo invece è il Banco di Sardegna a partire forte, 11-0 spunto da Burnell e Mekowulu, e +8 sul 46-38, che diventa 50-41 poco dopo con una schiacciata in campo aperto di un caldissimo Burnell. I padroni di casa vengono riportati sotto dalle tirple di Bortolani e Sokolowski, e al 30' il tabellone dice 53-48 per la formazione di Cavina. L'ultimo quarto è una battaglia, Casarin e Jones firmano la parità sul 53-53, Logan e Burnell rimettono davanti Sassari, ma Russell firma il sorpasso dei suoi per 58-57. Il match però resta bloccato, Logan e Clemmons ridanno il +4 alla Dinamo, ma la Nutribullet risponde con un gioco da tre punti di Jones e una schiacciata in contropiede di Sokolowski per il contro-sorpasso sul 63-62. Il finale è in volata, Burnell mette un libero per il +1 sul 65-64, Dimsa forza in penetrazione e sbaglia e allora è proprio lui, Logan, ad essere dimenticato in punta sull'arco e ad infilare la triple del 68-64 che chiude i conti a 7" dal termine. Non contento, Logan segna anche la bomba sulla sirena da quasi metà campo per il definitivo 71-64!

Russell firma l'alley-oop per la schiacciata di Sims

La Nutribullet tornerà in campo martedì ale 18.30 ad Atene contro l'AEK in Champions League, poi domenica prossima alle 17.30 giocherà sul campo di Trento; viceversa il Banco di Sardegna, che non avrà impegni europei in settimana, rivedrà il campo domenica alle 20.45 nel posticipo contro la Germani Brescia.

Treviso : Bortolani 8, Casarin 5, Sokolowski 11, Dimsa 3, Jones 7, Russell 13, Chillo 3, Sims 4, Akele 10, Vettori ne, Faggian ne. All. Menetti.

