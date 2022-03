Allianz Pallacanestro Trieste - Banco di Sardegna Sassari 75-89

Secondo successo esterno in quattro giorni per il Banco di Sardegna Sassari che, dopo il colpo a Trento, fa il bis in casa dell'Allianz Trieste per 89-75 nel recupero della 19esima giornata di Serie A. Una prova di forza per la squadra di Piero Bucchi che vince la settima gara nelle ultime nove e agguanta a 20 punti in classifica nel gruppone al quarto posto proprio Trieste, viceversa al quarto ko in fila considerando anche la Coppa Italia. La Dinamo vendica il ko casalingo dell'andata con una gara spaccata nel secondo periodo e chiusa nel terzo dove arriva fino a +25, salvo un calo nell'ultimo quarto con Trieste che si riporta fino a -12.

Ad

Un match marchiato a fuoco da Gerald Robinson, 11 punti, 4 rimbalzi e 16 assist, e da Eimantas Bendzius, 26 punti, season high, con 8 su 12 da tre! Al loro fianco il solito Logan, 12 punti nel giorno della 100esima presenza con Sassari, Ousmane Diop, 13, massimo in carriera in A, Mekowulu, 9 punti e 8 rimbalzi, e Kruslin, 7 in avvio di terzo periodo per spaccare la partita. Per l'Allianz il migliore è Delia, 14 punti, quasi tutti per innescare la rimonta nel quarto periodo; in doppia cifra anche Davis, 12 punti, e Banks e Grazulis con 10.

Serie A La Virtus Bologna fa il bis: ufficiale l'arrivo di Shengelia 07/03/2022 A 17:51

La gara dell'Allianz Dome è equilibrata in avvio e il primo periodo si chiude sul 21-19 per il Banco di Sardegna. A inizio secondo quarto arriva il primo strappo, +10, poi l'Allianz rintuzza sul -5 con una bomba di Banks ma la Dinamo scappa di nuovo e stavolta tocca il +15 con due bombe dell'incadescendente Bendzius. All'intervallo è -12 sul 48-36 per i padroni di casa grazie alla tripla di Grazulis. Dopo la pausa negli spogliatoi però Trieste non c'è, Sassari invece piazza un break di 11-0 con 7 punti di Kurslin e poi dilaga fino a +25. Nell'ultimo quarto una difesa più tosta e i canestri di Delia ricuciono fino a -12 (70-82), ma la Dinamo replica con due liberi di Robinson e poi è ancora Bendzius a chiudere la pratica con la sua ottava tripla di serata. Domenica nuovo appuntamento in A: Sassari ospita Tortona, l'Allianz invece fa visita alla capolista Milano.

Trieste : Banks 10, Davis 12, Alexander 1, Konate 8, Deangeli 3, Mian 8, Delia 14, Campani ne, Cavaliero, Campogrande 9, Grazulis 10, Lever ne. All. Ciani.

: Banks 10, Davis 12, Alexander 1, Konate 8, Deangeli 3, Mian 8, Delia 14, Campani ne, Cavaliero, Campogrande 9, Grazulis 10, Lever ne. All. Ciani. Sassari: Logan 12, Robinson 11, Kruslin 7, Gandini ne, Devecchi ne, Treier 6, Chessa ne, Burnell 2, Bendzius 26, Mekowulu 9, S. Gentile 3, Diop 13. All. Bucchi.

Highlights: Trieste-Sassari 75-89

* * *

Vanoli Cremona - GeVi Napoli 96-93 d1ts

Serve un tempo supplementare per decidere la gara del PalaRadi tra Cremona e Napoli, recupero della 20esima giornata di Serie A. Ad imporsi è la Vanoli per 96-93 sulla Gevi, un risultato fondamentale per la banda di Paolo Galbiati che stoppa a tre la serie negativa e soprattutto lascia l'ultimo posto solitario della classifica, agganciando la Fortitudo Bologna a quota 12 punti e portandosi a -4 dalla quota salvezza dove ci sono, a 16, Treviso e appunto Napoli, al terzo ko consecutivo. Match a due facce, con un primo tempo dominato da Cremona e una ripresa in cui Napoli reagisce dopo l'espulsione di Jordan Parks, e brava a risalire da -21 (51-30). Il top scorer è McDuffie, 32 punti, Velicka ne aggiunge 25, ma non bastano alla Gevi; per la Vanoli la spinta arriva dalla benzina "azzurra" con 23 punti di Pecchia e 19 di Matteo Spagnolo.

Come detto la gara è a due facce, Cremona parte fortissimo e si porta sul 19-5, spinta soprattutto da Spagnolo, e alla prima pausa conduce 25-11. Nel secondo quarto Napoli ricuce fino a -6 ma la Vanoli dà un'altra spallata, tocca il +17 e poi all'intervallo è davanti 43-30. In avvio di ripresa la Gevi sembra crollare: antisportivo e tecnico portano all'espulsione di Parks, poi la squadra di Sacripanti scivola a -21 sul 51-30. Proprio lì c'è la reazione spinta da McDuffie, Rich e Velicka, break di 14-3, altro break di 10-0, e al 30' Napoli è a contatto sul 66-64.

Nell'ultimo periodo la Gevi va anche a +5, Cremona risponde, torna avanti con Poeta e Dime, poi si arriva in fondo in perfetta parità, Velicka e Kohs si scambiano canestri, si impatta sull'86-86 e così si va all'overtime. Qui la Vanoli va a +5 con Spagnolo e Tinkle, Uglietti riporta Napoli a -1 con due giocate di pura intensità (92-91), ma poi è Cournooh con due liberi a fare 96-93. La Gevi avrebbe comunque un'ultima chance ma non arriva nemmeno il tiro e così c'è la sconfitta dei partenopei. Nel prossimo turno Cremona giocherà ancora in casa con Reggio Emilia mentre Napoli ospiterà Varese nel Monday Night.

Cremona : Dime 13, Harris 4, McNeace 6, Gallo, Pecchia 23, Poeta 1, Spagnolo 19, Vecchia, Errica, Kohs 8, Tinkle 11, Cournooh 10. All. Galbiati.

: Dime 13, Harris 4, McNeace 6, Gallo, Pecchia 23, Poeta 1, Spagnolo 19, Vecchia, Errica, Kohs 8, Tinkle 11, Cournooh 10. All. Galbiati. Napoli: Zerini 4, McDuffie 32, Matera, L. Vitali, Velicka 25, Parks 7, Marini, Uglietti 4, Lombardi, Rich 12, Totè 3, Grassi. All. Sacripanti.

Matteo Spagnolo come Tracy McGrady: remix al tabellone

* * *

RIGUARDA TRIESTE-SASSARI IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Premium Basket Vanoli Cremona - GeVi Napoli 02:19:31 Replica

* * *

RIGUARDA CREMONA-NAPOLI IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Premium Basket Vanoli Cremona - GeVi Napoli 02:19:31 Replica

* * *

Basket Zone ritorna! Tutti i mercoledì alle 23:15 su DMAX

Serie A Miro Bilan lascia l'Ucraina e torna a Sassari: è ufficiale 07/03/2022 A 16:55