Non c'era modo migliore per prepararsi al derby di domenica contro la Virtus per la Fortitudo Kigili Bologna che travolge 96-60 l'Allianz Trieste nel posticipo dell'11esima giornata di Serie A. In un tranquillo lunedì di metà dicembre il PalaDozza si trasforma in bolgia per la Effe che ferma la striscia di tre sconfitte, aggancia a 6 punti Varese e Cremona, e fa il pieno di fiducia in vista della stracittadina con anche la miglior prestazione offensiva stagionale. Gara chiusa dopo un quarto e mezzo in pratica grazie ad un Groselle eccezionale, 24 punti, ad un ispirato Aradori, 17 tutti nel primo tempo, mentre nella ripresa è uno show di Procida, 19 punti e svariate schiacciate devastanti, e di Borra, 13, nuovo idolo della "Fossa dei Leoni", lui che è cresciuto nel vivaio della Fortitudo e che è tornato un paio di settimane fa dopo l'esperienza a Sassari.

Procida sopra il ferro per l'inchiodata in tap-in

Per Trieste invece un lunedì da incubo: la squadra di Franco Ciani incappa nel terzo stop delle ultime quattro gare (1-4 in trasferta), non entra mai in gara, ma resta comunque a 12 punti, in piena corsa per un posto alle Final Eight di Coppa Italia. Difficile trovare qualcosa da salvare, pur se Delia finisce con 17 punti e 9 rimbalzi, l'ex di turno Banks ne firma 14, e Fernandez chiude con 10 punti e 7 assist: bisognerà resettare subito perchè domenica alle 12 all'Allianz Dome arriva la capolista Milano.

Il Lobito Fernandez con l'assist "tunnel" a Borra

La partita del PalaDozza inizia sui binari dell'equilibrio, Groselle è molto ispirato, Aradori anche, e questo fa capire che la Fortitudo ha spirito battagliero. Pure Trieste sembra "allacciata" con Delia, Fernandez e l'ex di turno Banks a menare le danze. La gara resta bilanciata fino al 22-21, poi negli ultimi 90" di primo periodo la Kigili allunga: 5 in fila di Aradori e bomba a fil di sirena di Benzing per il 30-21. Da lì è solo Fortitudo perchè il secondo quarto si apre con altre due bombe di Benzing e Procida, e il tabellone dice 36-21, +15. L'Allianz praticamente non reagisce e sparisce del tutto dopo 5 punti consecutivi di Borra e due tonanti affondate di Procida che valgono il 45-26! Prima dell'intervallo la squadra di Martino rintuzza con 3 liberi di Aradori e si torna negli spogliatoi sul 52-30.

Groselle riceve il cioccolatino di Durham e schiaccia

In avvio di terzo quarto le percentuali di Bologna calano leggermente e Trieste ha un leggero sussulto, ma la squadra di Ciani non va oltre il -16 dopo una tripla di Banks e un gioco da tre punti di Delia (61-45), e così al 30' è 67-49. Negli ultimi 10' la Fortitudo rimette il piede sull'acceleratore, il PalaDozza è una bolgia e Trieste letteralmente sparisce: diventa uno show di Groselle, di Borra, soprattutto di Procida, che realizza altre due schiacciate tonanti e poi riempie il proprio bottino personale fino ai 19 punti finali, compresa la bomba del 96-60 conclusivo. Al suono della sirena esplode la gioia dei giocatori della Kigili e dei tifosi Fortitudo che già scaldano la voce in vista del derby di domenica con la Virtus.

Gabriele Procida decolla per due schiacciate poderose

Fortitudo Bologna : Durham, Procida 19, Manna ne, Benzing 6, Borra 13, Casali ne, Gudmundssonn 7, Aradori 17, Zedda ne, Feldeine 4, Charalampopoulos 6, Groselle 24. All. Martino.

: Durham, Procida 19, Manna ne, Benzing 6, Borra 13, Casali ne, Gudmundssonn 7, Aradori 17, Zedda ne, Feldeine 4, Charalampopoulos 6, Groselle 24. All. Martino. Trieste: Banks 14, Fernandez 10, Deangeli 6, Delia 12, Grazulis 7, Davis 2, Konate 6, Mian, Cavaliero, Lever. All. Ciani.

