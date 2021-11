tempo necessario per la nascita di un nuovo progetto tecnico deve essere concesso. Lo sa bene Alessandro Magro, ritornato a Brescia in estate e chiamato a lanciare una scetticismo dilagasse tra i tifosi biancoblu, dal momento che la squadra sembrava non girare e presentare peraltro lacune strutturali non indifferenti: "un roster troppo sbilanciato sugli esterni, così non si va da nessuna parte". Ciò che era stato visto come punto di debolezza, si è però trasformato in uno dei cardini di questa nuova Germani, sbilanciata sicuramente sui "piccoli", ma capace di infilare tre vittorie di fila (98-88 su Napoli, 76-65 a Sassari e 97-81 con la Fortitudo Bologna), con numeri sensazionali e dopo un filotto negativo di altrettanti k.o. consecutivi. Miglior modo per rialzare la testa e tornare a viaggiare a velocità di crociera non avrebbe potuto esserci. L'inversione di rotta non è però dovuta solamente a una fase offensiva sfavillante, bensì anche al controllo dei tabelloni e a una difesa che, pian piano, comincia sempre più ad assimilare i concetti di un mago quale il nuovo tecnico biancoblu. In pochissimi sport, come la pallacanestro, ilper la nascita di un nuovo progetto tecnico deve essere concesso. Lo sa bene, ritornato ain estate e chiamato a lanciare una Leonessa 2.0 - con rinnovamento anche di quadri societari e dirigenziali - per riportare il basket bresciano ai massimi livelli italiani. Erano bastate poche gare per far sì che lotra i tifosi biancoblu, dal momento che la squadra sembrava non girare e presentare peraltro lacune strutturali non indifferenti: "". Ciò che era stato visto come punto di debolezza, si è però trasformato in uno dei cardini di questa nuova Germani, sbilanciata sicuramente sui "piccoli", ma capace di infilare(98-88 su Napoli, 76-65 a Sassari e 97-81 con la Fortitudo Bologna), con numeri sensazionali e dopo un filotto negativo di altrettanti k.o. consecutivi. Miglior modo per rialzare la testa e tornare a viaggiare a velocità di crociera non avrebbe potuto esserci. L'inversione di rotta non è però dovuta solamente a una, bensì anche al controllo dei tabelloni e a unache, pian piano, comincia sempre più ad assimilare i concetti di un mago quale il nuovo tecnico biancoblu.

Naz Mitrou-Long con una prova da MVP, 25 punti

Attacco show ma anche tanta precisione nei fondamentali

Poter contare su 2° e 3° marcatore del campionato, sicuramente agevola molto il compito di qualsiasi allenatore. Amedeo Della Valle (18 punti di media) e Nazareth Mitrou-Long (17.8) seguono infatti solamente Nick Perkins (Happy Casa Brindisi, 18.8) nella graduatoria dei punti realizzati, peraltro con percentuali impressionanti. L'ex-Milano sta viaggiando al 49% da oltre l'arco, avendo tentato almeno 15 triple in più di qualsiasi avversario nella top-10 del tiro pesante; ciò conferma la sua "licenza di uccidere", per un giocatore che sembra ampiamente tornato ai livelli sfavillanti delle annate con Reggio Emilia. Mitrou-Long è invece il giocatore capace di attaccare qualsiasi difesa in 1vs1, arrivando al ferro con impressionante continuità (58.5 % da 2 su già 53 tentativi) e sparigliare le carte sul tavolo, riuscendo a mettere in fiducia anche tutti i compagni, grazie all'innata abilità di generare vantaggi dal palleggio e alle doti nel penetra-e-scarica. I due esterni sono però soltanto gli uomini-copertina di un collettivo che ha ingranato e sembra ora girare quasi alla perfezione: ognuno è conscio e consapevole del proprio ruolo, ma anche e soprattutto di quanto sia importante eseguire la giocata in quel preciso punto del campo e in quell'esatto momento. Non è un caso se coach Magro è conosciuto per la sua maniacalità del dettaglio. C'è chi la troverà stucchevole e chi, invece, ne trarrà grande insegnamento per diventare un giocatore migliore a 360°; di certo, la perfezione nello sport non è quasi mai inutile.

Amedeo Della Valle insacca 5 triple contro Sassari

Difesa, controllo dei tabelloni e nuovi ruoli

Numeri alla mano, la Germani è una squadra che concede pochi rimbalzi alle avversarie. Nella media di 10.5 offensivi, bisogna ovviamente considerare i problemi avuti nelle sconfitte iniziali, perché nelle ultime sfide si è scesi invece a 8 (come la Virtus Bologna, la migliore in questa graduatoria). Di converso, la coppia Burns-Cobbins genera numerosi extra-possessi (circa 5 rimbalzi offensivi di media, 2.8 del solo Cobbins) ed è tornata a presidiare con attenzione il proprio tabellone. Kenny Gabriel rappresenta poi un giocatore imprescindibile, capace di garantire una bi-dimensionalità importante alternando gioco interno a soluzioni perimetrali affidabili; non è forse ancora nella sua forma migliore, eppure riesce già a produrre numeri importanti e a risultare spesso decisivo con qualche giocata di puro talento individuale. Segnali di crescita arrivano poi anche da Paul Eboua e Lee Moore. Il lungo ex-Pesaro ha comunque solo e soltanto 21 anni e, sotto la guida tecnica di Magro, potrebbe ampliare il suo bagaglio tecnico, con quello step ulteriore e necessario per tornare un giorno a giocarsi le proprie chance NBA. Moore ha invece un ruolo diverso rispetto al biennio 2016-18: ora è chiamato a uscire dalla panchina e spezzare le partite con le sue doti offensive, ma finora non si è ancora calato al meglio nella nuova parte cestistica. La qualità rimane la stessa di un tempo, servirà - anche in questo caso - solamente del tempo per vederlo rendere al massimo. Il tutto senza dimenticare la difesa, aspetto chiave anche nell'epica stagione 2017-18. Coach Diana è passato a fare il vice di Sergio Scariolo, ma la solfa non è cambiata: in difesa si deve lavorare tutti, aiutando vicendevolmente e risultando versatili non solo nel passaggio dalla uomo alla zona, ma anche nel senso di squadra sui close-out e sulle rotazioni.

Paul Eboua piazza due stoppate clamorose

Fiducia incondizionata

Al momento della presentazione di questo nuovo corso bresciano, il senso di fiducia dello stato generale Germani nei confronti del nuovo staff era sembrato assoluto. Magro conosce al meglio un ambiente ormai esigente, forse senza titolo alcuno e indubbiamente condizionato dalla straordinaria cavalcata della stagione 2017-18, con quel 3° posto in stagione regolare e la semifinale Playoff persa 1-3 soltanto contro la corazzata EA7 Emporio Armani Milano. Il sogno dei tifosi era diventato quello di poter festeggiare in Piazza della Loggia altre stagioni così, ma la realtà del basket italiano è decisamente più complessa e aleatoria. Tornano allora a fare la differenza quei dettagli su cui si costruisce un'intera annata sportiva: chi meglio di un maniaco - in senso buono, ovviamente - del dettaglio per ricostruire solide fondamenta e tornare a sognare in grande? Indubbiamente, il tempo diventa però conditio sine qua non. Brescia non raggiungerà forse i livelli di Milano e Virtus Bologna, anche per evidenti disparità in termini di risorse disponibili e investimenti - perché, che lo si voglia ammettere o no, il budget non vince trofei ma ha comunque un peso preponderante nella pallacanestro contemporanea - ma sta germogliando in una squadra che potrà dire la sua per tutto il resto del campionato. Tre rondini non fanno forse primavera, ma vederle volare sopra la Vittoria alata fa soltanto piacere, anche in queste uggiose giornate autunnali.

Highlights: Brescia-Fortitudo Bologna 97-81

