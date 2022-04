Germani Brescia è terza in Serie A e Alessandro Magro in vista del finale di campionato e soprattutto dei playoff. Ufficiale infatti l'ingaggio di John Brown III, duttile lungo mancino già visto in Italia con le maglie di Roma, Treviso e soprattutto Brindisi: il mancino con occhiali e treccine ha rescisso il contratto con l'Unics Kazan dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e firmato con la Leoenssa fino a fine stagione. Laè terza in Serie A e cavalca una striscia di 14 vittorie consecutive , e la società ha deciso di fare un regalo a coachin vista del finale di campionato e soprattutto dei playoff. Ufficiale infatti l'ingaggio di, duttile lungo mancino già visto in Italia con le maglie die soprattutto: il mancino con occhiali e treccine ha rescisso il contratto con l'dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e firmato con lafino a fine stagione.

Brown, che vestirà anche a Brescia la sua classica maglia numero 00, viene da una stagione e mezza di altissimo livello con l'Unics Kazan, prima in Eurocup (con la finale persa col Monaco), poi in Eurolega, dove stava viaggiando a 10 punti, quasi 5 rimbalzi e 2.8 recuperi, primo assoluto nella speciale graduatoria. Sulla carta "JBIII" può essere quell'innesto duttile in più zone del campo che permette a Brescia di fare un ulteriore salto di qualità e ambire addirittura alla finale Scudetto.

"Il fatto che un giocatore di EuroLeague come John Brown abbia scelto il nostro club in questo momento rappresenta un onore per Pallacanestro Brescia. John Brown rappresenta un concentrato di energia, entusiasmo per il gioco al servizio della squadra, caratteristiche che lo hanno sempre contraddistinto nelle sue precedenti avventure sportive e che gli permetteranno di calarsi dentro il nostro sistema per valorizzarlo e renderlo ancora più forte", le parole del general manager Marco De Benedetto.

"John è un giocatore che conosce bene il campionato italiano, che ci può dare grandissima energia dal punto di vista difensivo e offensivo e che è cresciuto anno dopo anno, arrivando ad avere il record di palle recuperare in EuroLeague. Potrà inserirsi velocemente all’interno del nostro sistema e potrà dare una mano alla squadra per finire la stagione nel migliore dei modi. Credo che questo innesto sia un premio e un regalo che il club ha voluto fare alla squadra per quello che ha fatto finora: vogliamo fortemente continuare questo momento magico e finire la stagione nel miglior modo possibile", fa eco coach Magro.

