Basket

Basket, Serie A: La giocata che vale gara-5: Toko Shengelia stoppa Shavon Shields

Toko Shengelia ancora decisivo per la sua Virtus Segafredo Bologna. Una sua stoppata nel finale per fermare Shavon Shields, lanciato in contropiede, permette alle Vu Nere di vincere gara-5 e di accorciare sul 3-2 nella serie delle finali scudetto.

00:00:29, un' ora fa