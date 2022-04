Nutribullet Treviso e di Massimiliano Menetti. Il capo allenatore è stato infatti sollevato dall'incarico nella giornata di oggi, dopo il 25° turno di regular season di Serie A 2021-22. Il tecnico friuliano - nato a Palmanova il 27 gennaio 1973 e in carica sulla panchina trevigiana dal 7 giugno 2018 - paga il rendimento negativo accumulato dalla sua squadra negli ultimi mesi, dopo un inizio di stagione invece molto incoraggiante, anche in ambito europeo. Treviso occupa infatti il 14° posto in classifica con 18 punti, due in più della Fortitudo Kigili Bologna e quattro rispetto alla Vanoli Basket Cremona, fanalino di coda con un record di 7 vittorie e 17 k.o. Dopo quasi 4 anni, si separano le strade dellae di. Il capo allenatore è stato infattinella giornata di oggi, dopo il k.o. interno patito contro la GeVi Napoli (67-77) nel posticipo deldi regular season di Serie A 2021-22. Il tecnico friuliano - nato a Palmanova il 27 gennaio 1973 e in carica sulla panchina trevigiana dal 7 giugno 2018 - paga ilaccumulato dalla sua squadra negli ultimi mesi, dopo un inizio di stagione invece molto incoraggiante, anche in ambito europeo. Treviso occupa infatti ilin classifica con, due in più dellae quattro rispetto alla, fanalino di coda con un record di 7 vittorie e 17 k.o.

L'inizio era però stato dei migliori, dal momento che Treviso occupava la 4ª piazza in classifica dopo le prime otto giornate di campionato (5 vittorie) e vantava la terza difesa della Serie A, con un rendimento ottimale anche da parte dei giocatori ingaggiati nel mercato estivo. Perfino in Basketball Champions League la Nutribullet aveva cominciato col piglio giusto, chiudendo la fase a gironi al 2° posto del Gruppo D, dietro soltanto al Falco Szombathely, con 10 punti e quattro vittorie a fronte di due sole sconfitte.

Con l'arrivo dell'anno nuovo, la situazione è però cambiata totalmente, complici qualche infortunio di troppo, gli effetti di una preparazione decisamente anticipata, per poter competere sul doppio fronte, e altre problematiche di natura tecnico-tattica. Nelle ultime sei partite di campionato, Treviso ha infatti vinto soltanto la sfida interna contro la Dolomiti Energia Trentino (78-73), mentre in BCL ha perso tutte e sei le sfide giocate nel Gruppo J dei sedicesimi di finale, rispettivamente contro BAXI Manresa, Tofas Bursa e Darussafaka. L'attesa svolta, auspicata dal Presidente Paolo Vazzoler, non è arrivata neppure nel match contro Napoli, cominciato peraltro con un 1° tempo da soli 15 punti segnati (3 nel 2° quarto) e 0/13 da tre. La società ha così deciso un cambio al timone, per tentare di uscire dalle acque torbide della zona retrocessione. Quanto al successore di Menetti, circolano già i nomi di Cesare Pancotto e Marcelo Nicola.

Il comunicato di Treviso

"La società comunica che coach Max Menetti è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Nutribullet Treviso Basket. La società ringrazia di cuore coach Menetti per le emozioni intense e indelebili vissute insieme nella cavalcata che ha portato il club a conquistare il primo trofeo della sua storia, la Coppa Italia di Serie A2, continuando poi con la promozione nella massima serie, consolidata nelle stagioni successive fino al raggiungimento dei playoff per la prima volta a cui è conseguito lo storico accesso a una coppa europea, dove la squadra si è messa in luce sul palcoscenico continentale fino alle Top16. Un percorso di crescita e maturazione in cui coach Menetti è stato un fondamentale pilastro che resterà impresso a grandi lettere nella storia del club di cui ha condiviso sin da subito il progetto. La stima e l’amicizia verso l’allenatore e l’uomo Massimiliano Menetti rimangono immutate".

