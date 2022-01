non è più il capo-allenatore della. La scelta della storica società biancorossa è maturata dopo il k.o. (94-101) nello scontro salvezza con la, nonostante unda 28 punti e lo show balistico di(25, con 6/11 da tre). Secondo la versione online de, il coach pagherebbe unnel post partita, situazione che avrebbe così convinto l'amministratore delegato,, al cambio in panchina.starebbe ora vagliando i possibili sostituti, a cominciare da(fino al giugno scorso assistente di Ettore Messina a Milano),, senza però escludere una potenziale "soluzione argentina".

Altre fonti considerano invece l'esonero come soluzione necessaria e improcrastinabile per salvare la stagione, dal momento che Vertemati non avrebbe dato unaalla squadra. Il quarantenne tecnico milanese lascia così la panchina di Varese con un record di, ma anche l'ultimo posto in termini di valutazione media (78.4) per la sua squadra. Periodo davvero complicato per il club biancorosso, che deve anchecon mirati interventi di mercato: dopo la firma di Siim-Sander Vene , il quale ha sostituito, bisogna infatti ancora rimpiazzare, il primo giocatore a lasciare Varese , e