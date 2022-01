le arene passano al 35%, come a inizio stagione. Il provvedimento ridurrà gli incassi da botteghino delle squadre, già provate a livello economico dopo lo scorso campionato giocato quasi interamente a porte chiuse, e il presidente di Lega, Umberto Gandini, lancia un appello per ottenere ristori sulle pagine del "Corriere di Bologna". L'esplosione dei casi di coronavirus dettati dalla variante omicron ha portato al rinvio di 14 partite sulle 16 previste nelle due giornate a cavallo tra 2021 e 2022 e alla revisione, da parte del Governo, dei tetti di presenze degli spettatori in stadi e palazzetti. Mentre gli stadi tornano al 50% con disposizione a scacchiera,, come a inizio stagione. Il provvedimentodelle squadre, già provate a livello economico dopo lo scorso campionato giocato quasi interamente a porte chiuse, e il presidente di Lega, Umberto Gandini, lancia un appello per ottenere ristori sulle pagine del "Corriere di Bologna".

"Non ci aspettavamo un ritorno al 35% di presenze nei palazzetti, e lo trovo inspiegabile, in un ambiente di vaccinati e con l'obbligo di mascherine FFP2. Un provvedimento che non capisco, se paragonato ad altre aree della vita sociale come i trasporti, nei quali non c'è paragone con la pulizia e il controllo dei palasport. Un problema che ci porta a un'unica strada: quella dei ristori. Chiederemo a gran voce che il governo riconosca a noi, come a palestre, cinema, ristoranti e altre attività, aiuti per i mancati ricavi. A spanne, parliamo di 12-15 milioni".

Nella giornata di domani, martedì 4 gennaio, è in programma una nuova riunione tra Lega e club per definire calendario e attività. L'ipotesi ventilata nei giorni scorsi di un possibile stop di due settimane, per permettere alle squadre di recuperare i tanti positivi emersi negli ultimi dieci giorni di dicembre e alla nuova ondata di omicron di toccare il picco previsto dalla scienza, non sembra essere concreta.

"La riunione sarà un momento di confronto. Lo scorso anno abbiamo giocato in condizioni peggiori e siamo arrivati a fine stagione con una sola settimana di ritardo. Oggi, nonostante 11 recuperi che collocheremo entro fine gennaio, non vedo il problema a finire nei tempi previsti".

