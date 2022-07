Allerik Freeman, esterno statunitense classe 1994 con esperienza Eurolega maturata con la casacca dell'Asvel Villeurbanne (7.4 punti di media in 18 gare nel 2020-21). Lo scorso anno si è diviso fra Turchia e Russia: dopo aver cominciato il campionato con il Frutti Extra Bursaspor, si è poi trasferito al CSKA Mosca. Freeman è un ottimo tiratore dall'arco (49.3% in Eurocup e 47.2% in VTB nella passata stagione), capace di accendersi d'improvviso come il più classico degli streak-shooter. Come già annunciato nella giornata di ieri , l'Umana Reyer Venezia completa il roster per la stagione in arrivo con l'aggiunta di, esterno statunitense classe 1994 con esperienza Eurolega maturata con la casacca dell'(7.4 punti di media in 18 gare nel 2020-21). Lo scorso anno si è diviso fra Turchia e Russia: dopo aver cominciato il campionato con il, si è poi trasferito al. Freeman è un(49.3% in Eurocup e 47.2% in VTB nella passata stagione), capace di accendersi d'improvviso come il più classico degli streak-shooter.

La Reyer si presenta ai blocchi di partenza con uno starting-five quasi completamente rinnovato, eccezion fatta per la conferma di Mitchell Watt. Freeman giocherà sul perimetro al fianco di Marco Spissu, mentre le due ali, molto atletiche, saranno Jordan Parks e Derek Willis. Sono soltanto quattro i reduci dello scorso anno: oltre al già citato Watt, sono stati confermati Andrea De Nicolao, Michael Bramos e Jeff Brooks. La panchina comprende anche Jayson Granger, Riccardo Moraschini, Matteo Chillo e Amedeo Tessitori. Ancora da trovare una sistemazione per Michele Vitali, in uscita.

