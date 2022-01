Tarik Phillip con l'Umana Reyer Venezia. Il playmaker statunitense, arrivato in estate per puntellare uno dei reparti che aveva mostrato le lacune più importanti nello scorso anno, non è riuscito a incidere e convincere, scivolando in una continua involuzione che ha portato la società a tornare sul mercato È durata poco più di metà stagione l'esperienza dicon l'. Il playmaker statunitense, arrivato in estate per puntellare uno dei reparti che aveva mostrato le lacune più importanti nello scorso anno, non è riuscito a incidere e convincere, scivolando in una continua involuzione che ha portato la società a tornare sul mercato con l'aggiunta in corsa di Jordan Theodore

Phillip lascia dopo 12 gare di campionato chiuse a 6.2 punti e 2.4 assist, con i 18 punti realizzati nel ko in trasferta a Brindisi come unico exploit di rilievo. La sua ultima apparizione in Serie A risale ormai al 18 dicembre scorso (5 punti nel ko di Tortona).

Ad

Phillip proseguirà la carriera in Spagna, con la canotta del San Pablo Burgos. La squadra castigliana sta vivendo una stagione di grande difficoltà dopo i fasti delle ultime due annate coincise con un doppio trionfo in Champions League: Burgos è già stata eliminata dalla Coppa e occupa il penultimo posto in classifica in campionato con un record di 4-14.

Serie A Highlights e tabellini delle partite della 18a giornata di serie A 14 ORE FA

Highlights: Venezia-Brescia 82-93

Serie A Brescia infila la sesta, Treviso eroica, ok Varese e Sassari 15 ORE FA