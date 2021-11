Fortitudo Bologna – Nutribullet Treviso Basket 83-70

Di Marco Arcari. Dopo 3 k.o. consecutivi, la Fortitudo Kigili Bologna non solo riabbraccia la “Fossa dei Leoni”, ma ritrova anche il successo in campionato, grazie a una grande prestazione corale nella sfida con la NutriBullet Treviso. Inizio sprint per i padroni di casa, specie per un Geoffrey Groselle tirato a lucido e dominante nel duello sotto canestro contro Henry Sims; la Fortitudo trova infatti un 7-0 micidiale, dal momento che gli ospiti non riescono a costruire buone trame offensive. Servono infatti quasi 5’ affinché Treviso riesca a realizzare un canestro su azione (col solito DeWayne Russell), ma nel frattempo Bologna ha già macinato rimbalzi offensivi e canestri per il provvisorio +10 (14-4). Appena entrato sul parquet, Gabriele Procida propizia un altro break (5-0) che vale non solo il 22-7, ma anche il 2° e ultimo timeout a disposizione della panchina avversaria. Giordano Bortolani firma uno 0-5 che sembra risvegliare gli ospiti, ma è solo un fuoco di paglia: 4/15 al tiro e soli 5 rimbalzi (contro i 15 dei padroni di casa), per una NutriBullet sotto 25-12 a fine 1° quarto.

Stupendo assist no-look di Russell per Sims

La squadra di coach Menetti si risveglia in apertura di frazione successiva, trascinata soprattutto dalla versatilità offensiva di Sims e da Matteo Imbrò, all’esordio in questo campionato dopo i problemi al gomito che lo hanno così tanto limitato. Al 15’ c’è così un solo possesso di distanza tra le due formazioni (32-29), con la Kigili aggrappata a Brandon Ashley per evitare il completarsi della rimonta trevigiana. Sims arriva a 14 punti nel solo 2° quarto, mentre la Fortitudo beneficia delle triple di Robin Benzing (3/6 dalla distanza a metà gara per il tedesco), riuscendo così a chiudere il 1° tempo sul 44-37. Il centro, ex di turno peraltro, continua a risultare l’unico terminale offensivo per la NutriBullet, facendo danni da qualsiasi posizione alla difesa di casa. L’attacco di Bologna va ora a intermittenza, ma le palle perse limitano la rimonta ospite, nonostante lo show continuo di Sims e le invenzioni del “folletto” Russell.

A inizio 4° quarto Treviso ritrova però coralità offensiva e punti da tutto il suo quintetto, ritornando a un solo possesso di distanza (63-60) a 7’ dalla sirena. Tommaso Baldasso si prende responsabilità importanti e segna canestri pesanti, ma difensivamente la Fortitudo ora soffre molto la verve ospite. L’ex-Roma s’inventa allora due triplone consecutive per il +9 che costringe Menetti al timeout. La NutriBullet si spegne improvvisamente e non trova più punti, neppure da Sims, mentre Ashley sale in cattedra con giocate decisive: prima la stoppatona su Russell, poi due schiacciate per il 75-62. Il tempo restante serve unicamente ai giocatori biancoblu per riabbracciare appieno il calore del proprio pubblico e abbandonare così i bassifondi della classifica, staccando Pesaro e Varese. MVP suddiviso equamente tra Baldasso e Benzing: per il primo, 12 punti solamente nella ripresa, con canestri pesantissimi che spezzano la partita; il tedesco è invece autore di 4/9 da 3 e tante giocate di talento e sostanza. A Treviso non bastano i 24 di Sims, mentre è giornata completamente no per Tomas Dimsa (2, con 0/4 dal campo e 3 perse).

Ashley e il concetto di "not in my house": che stoppata!

Bologna : Ashley 10, Gudmundsson 3, Aradori 11, Mancinelli 3, Durham 10, Procida 3, Benzing 19, Manna n.e., Baldasso 14, Totè 6, Groselle 4. All. Martino.

: Ashley 10, Gudmundsson 3, Aradori 11, Mancinelli 3, Durham 10, Procida 3, Benzing 19, Manna n.e., Baldasso 14, Totè 6, Groselle 4. All. Martino. Treviso: Russell 8, Vettori n.e., Bortolani 12, Imbrò 6, Casarin, Chillo 3, Sims 24, Sokolowski 5, Dimsa 2, Jones 6, Akele 4. All. Menetti.

Highlights: Fortitudo Bologna-Treviso 83-70

Umana Reyer Venezia – UNAHOTELS Reggio Emilia 94-74

Di Davide Fumagalli. Dominio assoluto dell'Umana Reyer Venezia che travolge 94-74 la Unahotels Reggio Emilia e la aggancia in classifica a 6 punti dopo la sesta giornata di Serie A. Gli orogranata, reduci da tre stop tra campionato e Eurocup, giocano una gara sontuosa e già nel secondo periodo archiviano la pratica, andando a riposo sul +20: la formazione di De Raffaele chiude col 61% da due, manda a bersaglio 17 bombe su 33 tentativi e smazza anche 19 assist, ben sopra i 16 di media a cui viaggia. Sugli scudi Stefano Tonut che festeggia il suo 28esimo compleanno (nato il 7 novembre 1993, ndr) con 23 punti con 5 triple, la sua miglior prova stagionale; molto bene anche Sanders, 14 punti, Daye e Michele Vitali, 12, e Mitchell Watt, 11 di cui 9 nel solo terzo periodo in cui Venezia ha sostanzialmente dilagato. Domenica da dimenticare invece per la formazione di Attilio Caja che, ancora senza Olisevicius per il Covid, incappa nel secondo stop dopo quello contro Cremona: non bastano i 13 punti di Candi e i 12 a testa di Baldi Rossi e Cinciarini, quest'ultimo autore anche di 6 assist in un match che lo ha visto partire fortissimo, 10 nel solo primo quarto, ma poi spegnersi alla distanza, forse anche per il periodo fuori per il coronavirus.

Tonut festeggia il compleanno con 23 punti e vittoria

Da subito la Reyer vuole imporre il proprio gioco e scappa sul 13-7 con una bomba di Vitali, ma la Unahotels resta in scia grazie ad un ispirato Cinciarini che infila i primi quattro tiri ed è subito a 10 punti. Venezia però va il doppio, ancora Vitali e Tonut mettono le triple del +10, poi alla prima pausa è 25-17 con una gran schiacciata in contropiede sempre di Stefano. In avvio di secondo periodo il match si spezza, Daye e Mazzola proseguono la festa del tiro da tre, Strautins risponde, ma non c'è modo di arginare la furia orogranata dato che la Reyer arriva a +20 sul 44-24 con altri due missili di Daye e Sanders. La Reggiana fatica a reagire, Johnson e Baldi Rossi fanno -17 con un paio di canestri a rimbalzo d'attacco, ma la gara sembra già chiusa visto che all'intervallo è 53-33.

Victor Sanders si srotola e segna un super canestro

La musica non cambia nella ripresa, Venezia riparte col piede sull'acceleratore e stavolta il protagonista è Watt: segna 9 dei suoi 11 punti in un amen, poi alla festa partecipano anche Sanders e Tonut, ed è proprio Stefano a insaccare la bomba del +32 sul 77-45 al 30'. Negli ultimi 10' è puro garbage time, il margine sta sempre abbondantemente oltre i 20 punti e nel finale la Reggiana riesce a a trovare qualche canestro per un -20 leggermente meno pesante, mentre Walter De Raffaele fa esordire in A Tommaso Morena, classe 2004 e figlio del Mimmo visto a inizio anni 2000 con la maglia di Napoli.

Dopo questo successo netto l'Umana Reyer affronterà con maggior fiducia la prossima settimana dove la attendono gli impegni contro il Buducnost in Eurocup e a Bologna con la Fortitudo in campionato, mentre la Reggiana avrà un impegno sulla carta impossibile al Forum contro la capolista imabttuta Milano.

Venezia : Stone 4, Tonut 23, Daye 12, Sanders 14, Phillip 6, Echodas, Mazzola 3, Brooks 7, Cerella 2, M. Vitali 12, Morena, Watt 11. All. De Raffaele.

: Stone 4, Tonut 23, Daye 12, Sanders 14, Phillip 6, Echodas, Mazzola 3, Brooks 7, Cerella 2, M. Vitali 12, Morena, Watt 11. All. De Raffaele. Reggio Emilia: Thompson 4, Hopkins 2, Candi 13, Baldi Rossi 12, Strautins 5, Crawford 6, Colombo ne, Cinciarini 12, Johnson 11, Bonacini 1, Diouf 8. All. Caja.

Highlights: Venezia-Reggio Emilia 94-74

