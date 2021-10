Vanoli Basket Cremona espugna la Unipol Arena (64-58). Falcidiata dalle assenze, la Unahotels Reggio Emilia prova a lottare finché ha le energie per farlo, ma viene tradita da pessime percentuali (18/61 al tiro, col 31% da 2). Complici le assenze forzate di Andrea Cinciarini e Osvaldas Olisevicius, coach Caja è costretto a schierare un quintetto un po’ rimaneggiato e la sua squadra sembra risentirne in apertura di sfida. La Unahotels combina infatti per uno 0/6 al tiro e incassa un break importante (0-8), con Matteo Spagnolo subito sugli scudi, tra giocate individuali e assist per i compagni. Jamuni McNeace è devastante sotto i tabelloni e rifila due stoppatone agli avversari, ma Reggio Emilia sistema l’attacco e risponde con un 9-0 che le consente di mettere la testa avanti. Il vantaggio dura però pochissimo, dal momento che Andrea Pecchia si prende tutta la scena e, con 10 punti nel 1° quarto (incluso il buzzer finale), rilancia la fuga ospite sul 14-19 al 10’ di gioco. Dopo il tonfo della Virtus Segafredo Bologna sul parquet della Bertram Yachts Tortona, il 6° turno di Serie A 2021-22 assiste a un lunch match domenicale in cui laespugna la Unipol Arena (). Falcidiata dalle assenze, la Unahotels Reggio Emilia prova a lottare finché ha le energie per farlo, ma viene tradita da pessime percentuali (18/61 al tiro, col 31% da 2). Complici leforzate di, coach Caja è costretto a schierare un quintetto un po’ rimaneggiato e la sua squadra sembra risentirne in apertura di sfida. La Unahotels combina infatti per unoe incassa un break importante (), consubito sugli scudi, tra giocate individuali e assist per i compagni.è devastante sotto i tabelloni e rifilaagli avversari, ma Reggio Emilia sistema l’attacco e risponde con un 9-0 che le consente di mettere la testa avanti. Il vantaggio dura però pochissimo, dal momento chesi prende tutta la scena e, con(incluso il buzzer finale), rilancia la fuga ospite sulal 10’ di gioco.

Jamuni McNeace e il concetto di stoppata: devastante!

Coach Caja prova a sfruttare tutta la panchina, ma la sua squadra scivola più volte sul -9, concedendo peraltro davvero molto a rimbalzo agli avversari. Pecchia continua nella sua giornata di grazia, toccando quota 14 punti in soli 12’, mentre Giuseppe Poeta legge benissimo i tagli dei compagni regalandogli cioccolatini semplicemente da scartare. Stephen Tompson decide di cominciare a giocare questa partita, mentre le percentuali cremonesi da oltre l’arco precipitano al 20% (3/15) e costringono coach Galbiati al timeout, anche perché l’attacco Vanoli si arresta un po’ improvvisamente (27-29). I tiri liberi diventano fondamentali, perché gli ospiti regalano molti viaggi in lunetta e la Reggiana ne approfitta con un 7/8 nella frazione. Pecchia ritorna sul parquet ed è decisivo nel mini-break (0-4) con cui Cremona chiude in vantaggio la prima metà di gara (31-35). Il tiro pesante continua invece a non premiare la squadra di coach Galbiati (4/21 al 25’), che incassa anche un 10-0 in apertura di ripresa e vede Reggio Emilia riprendere il vantaggio (42-40), seppur solo provvisoriamente.

Matteo Spagnolo chiude così la sfida con Reggio Emilia

Pecchia ritorna infatti a fare la differenza, riscrivendo il proprio career-high già al 25’, mentre le palle perse limitano entrambi gli attacchi e così la sfida ritorna a vivere sul filo del sostanziale equilibrio (47-48 a fine 3° quarto). La Unahotels non segna per quasi tutti e tre i primi minuti dell’ultima frazione, ma Cremona non ne approfitta affatto: 1/5 da 3 di squadra, con Malcolm Miller che arriva a un incredibile 0/6 (0/8 combinato invece per la coppia Harris-Poeta) e proprio non si sblocca in questa partita. Il match si trasforma in una sorta di sagra degli errori al tiro, con punteggio bassissimo e anche un po’ troppa confusione nei due attacchi. La Vanoli ha però un David Reginald Cournooh in più: suoi ben 7 dei 14 punti realizzati dagli ospiti negli ultimi 10’, compresa la bomba che spezza le ultime resistenze biancorosse. Reggio Emilia avrebbe infatti i possessi per forzare l’overtime, ma i quattro tiri si spengono tutti sul ferro e Spagnolo firma il jumper della certezza. Pecchia MVP con 23 punti (7/7 da 2) e 5 rimbalzi, per Cournooh 16 punti, 6 rimbalzi e 4 assist.

Unahotels Reggio Emilia - Vanoli Basket Cremona 58-64

Reggio Emilia : Thompson 9, Hopkins 8, Candi 10, Baldi Rossi 8, Strautins 6, Crawford 11, Colombo n.e., Johnson 6, Bonacini, Diouf. All. Caja.

: Thompson 9, Hopkins 8, Candi 10, Baldi Rossi 8, Strautins 6, Crawford 11, Colombo n.e., Johnson 6, Bonacini, Diouf. All. Caja. Cremona: Agbamu n.e., Harris 2, Sanogo 2, McNeace 2, Pecchia 23, Poeta, Spagnolo 11, Tinkle 5, Cournooh 16, Miller 3. All. Galbiati.

