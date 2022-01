vale il sorpasso momentaneo sull'AX Armani Exchange Milano. E ora la pressione passa sulle spalle dell'Olimpia, che ha sì due gare in meno, ma anche la necessità di tornare a fare risultato pieno dimenticandosi i recenti scivoloni di Trieste e Pesaro. Almeno fino a domenica pomeriggio la Virtus Bologna torna a guardare tutti dall'alto in basso . La quarta vittoria consecutiva completa il filotto che. E ora la pressione passa sulle spalle dell'Olimpia, che ha sì due gare in meno, ma anche la necessità di tornare a fare risultato pieno dimenticandosi i recenti scivoloni di Trieste e Pesaro.

trappola Cremona, mente libera, pronta a giocare una partita gagliarda e di intangibles, necessari per supplire all'assenza di Jalen Harris, bocca da fuoco principe del sistema di coach Paolo Galbiati. Il break bianconero di 15-0 sparato in risposta a un approccio sornione sembra poter spaccare e indirizzare rapidamente la partita (massimo vantaggio sul 30-12 del 13'), ma la Vanoli, in netta ripresa mentale dopo la lunga flessione sofferta tra novembre e dicembre, si dimostra squadra dalle risorse infinite. La Virtus supera indenne la reduce dallo sgambetto dello scorso weekend ai danni della Reyer Venezia e scesa sul parquet della Segafredo Arena con la, pronta a giocare, necessari per supplire, bocca da fuoco principe del sistema di coach Paolo Galbiati. Il break bianconero disparato in risposta a un approccio sornione sembra poter spaccare e indirizzare rapidamente la partita (massimo vantaggio suldel 13'), ma la Vanoli,dopo la lunga flessione sofferta tra novembre e dicembre, si dimostra squadra dalle risorse infinite.

Mannion pesca Belinelli: la connection della Virtus fa scintille

Dopo i 25 punti sparati in un primo quarto pirotecnico, Bologna si arena a soli 7 nei successivi dieci minuti, evidenziando i problemi di leadership e di costruzione di gioco derivanti dall'assenza di Milos Teodosic. E così, la partita che sembrava destinata a un lungo periodo di gestione, si trasforma in contesa vera e accesa. Spinta dalle giocate di Matteo Spagnolo (18 punti, 4 assist), sempre più creativo, determinante e padrone della squadra, e dal supporto esperto di Peppe Poeta (13+7 assist dalla panchina), Cremona rosicchia punto su punto fino all'aggancio sul 56-56 al 32'. E lì, quando gli allarmi iniziano a suonare con volumi insostenibili, Bologna ritrova la qualità dei suoi uomini migliori.

Nico Mannion dà la prima spallata, mostrando segnali di ripresa molto gustosi: 8 punti e 7 assist in 17 minuti, immerso in un duello spettacolare con il nuovo che avanza (Spagnolo) e la Vecchia Guardia (Poeta). Marco Belinelli fa frusciare retine in maniera sistematica e silenziosa. Chiuderà con 20 punti, in gran parte raccolti in lunetta (8/9), pareggiando la sua seconda miglior prestazione stagionale. Kyle Weems, persosi dopo un ottimo avvio, piazza un paio di giocate di super-campione nel momento topico (8 punti, 8 rimbalzi). E Mouhmmadou Jaiteh (12+6 rimbalzi) viene in soccorso dell'ennesima serata opaca di Jakarr Sampson, frenato da rapidi problemi di falli e dal nervosismo derivante da voci di mercato poco amichevoli.

Non c'è tiro impossibile per Matteo Spagnolo: circus-shot contro la Virtus

La compattezza, la qualità e l'esperienza della Virtus fanno la differenza nel finale. Non è una vittoria limpida e brillante, ma comunque funzionale. Anzi, determinante in un momento difficile e logorante della stagione, con l'impegno di Eurocup sempre più pesante: Buducnost e la trasferta di Valencia in arrivo. . Non è una vittoria limpida e brillante, ma comunque funzionale. Anzi, determinante in un momento difficile e logorante della stagione, con l'impegno di Eurocup sempre più pesante: perché dopo il brutto ko esterno a Ulm (il secondo nelle ultime tre gare), Bologna è attesa da due partite durissime prima della pausa per le FinalEight di Coppa Italia, cone la trasferta diin arrivo.

Cremona scivola nuovamente in fondo alla classifica(5-12) ma può guardare al futuro con maggior fiducia. Il recupero di Jalen Harris e l'inserimento del neo-arrivato Verners Kohs restituiranno maggior qualità sul perimetro, oggi mancante come ben espresso dal triste 6/24 dall'arco (ma era 1/14 alla fine del primo tempo). Ora arriverà un trittico di partite determinanti per la corsa-salvezza che testeranno la reale consistenza del gruppo: trasferta a Pesaro, gara interna contro Napoli e altra trasferta a Varese. ma può guardare al futuro con maggior fiducia. Il recupero die l'inserimento del neo-arrivatorestituiranno maggior qualità sul perimetro, oggi mancante come ben espresso dal triste(ma eraalla fine del primo tempo). Ora arriverà un trittico di partite determinanti per la corsa-salvezza che testeranno la reale consistenza del gruppo: trasferta a Pesaro, gara interna contro Napoli e altra trasferta a Varese.

Virtus Segafredo Bologna - Vanoli Cremona 79-71

Virtus : Pajola 7, Cordinier 12, Weems 8, Alibegovic 6, Sampson; Belinelli 20, Jaiteh 12, Tessitori 6, Mannion 8, Ruzzier, Alexander. N.e.: Ceron. All.: Scariolo.

: Pajola 7, Cordinier 12, Weems 8, Alibegovic 6, Sampson; Belinelli 20, Jaiteh 12, Tessitori 6, Mannion 8, Ruzzier, Alexander. N.e.: Ceron. All.: Scariolo. Cremona: Spagnolo 18, Cournooh 11, Pecchia 6, Tinkle 7, Dime 6; McNeace 7, Poeta 13, Kohs 3. N.e.: Sanogo, Agbamu, Gallo, Vecchiola. All.: Galbiati.

Highlights: Virtus Bologna-Cremona 79-71

