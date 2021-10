Virtus Segafredo Bologna - Allianz Pallacanestro Trieste 94-79

Nel giorno di Nico Mannion, sono Belinelli e Sampson a prendersi la copertina per la Segafredo Virtus Bologna che supera 94-79 l'Allianz Trieste al PalaDozza nel secondo match del sabato della quarta giornata di Serie A, fa poker e resta imbattuta in vetta alla classifica. Sfida mai in discussione e sempre in controllo della formazione di Sergio Scariolo, che fa esordire Mannion e lo tiene in campo per gli ultimi 5' del primo periodo: l'azzurro ed ex Golden State Warriors, al rientro dopo un pesante stop, risponde con 5 punti e 3 assist. In generale la Segafredo fa vedere il solito ottimo basket, alternando fiammate devastanti a qualche rilassamento di troppo che però non incide sul match: alla fine ci sono 20 punti di Belinelli, 17 di Sampson, 16 di Alibegovic, 9 di Alexander e 6 con tre schiacciate dell'altro debuttante Cordinier, in una sera in cui viene tenuto a riposo Teodosic e che la Virtus termina comunque col 57% da due, il 39% da tre, 27 assist e "solo" 8 perse. Per Trieste l'unico a non mollare davvero mai è l'ex fortitudino Adrian Banks, autore di 21 punti con 7 rimbalzi e 5 assist; al suo fianco Mian e Sanders, 12, e Konate, 10. Per la formazione di Franco Ciani è il secondo stop stagionale, sempre in trasferta dopo il ko di Pesaro.

Il PalaDozza è una bolgia fin dai primi minuti, il pubblico di fede Virtus si gode le giocate di Belinelli, di Weems e Sampson, poi esplode all'ingresso di Nico Mannion, a 4'47" dal termine del primo quarto. L'ex Warriors va subito ad un marcia in più, segna in jumper, segna da tre e smazza tre assist: Trieste però non vuole fare la vittima sacrificale, resta in scia coi canestri di Mian e Delia, Banks impatta sul 25-25 coi liberi, poi alla prima pausa è 35-29 per la Segafredo grazie anche a una bomba di Alexander. Nel secondo periodo la squadra di Scariolo riparte a mille, entra anche l'altro debuttante Isaia Cordinier e il francese si fa notare con due schiacciate da Slam Dunk Contest che mandano il tifo in brodo di giuggiole e fanno 45-32 Bologna. Viceversa Trieste torna a -9 con un paio di lampi di Konate, ma Belinelli e Weems riportano il +16, che diventa +13 sul 57-44 all'intervallo.

La ripresa vede una Segafredo un po' sorniona, Belinelli insacca un'altra bomba per il +11 (60-49), ma Trieste ha inerzia, Sanders va al ferro e poi Delia segna da sotto il -4 sul 66-62. La rimonta dell'Allianz però non va oltre, Alibegovic segna una gran tripla per il +7 e poi al 30' è 73-66 anche per il buon impatto di Tessitori. L'inerzia resta alla Virtus e infatti l'ultimo quarto si apre con due bombe consecutive di Alexander che valgono il nuovo +14 sull'80-66 e di fatto lo strappo decisivo: da lì Trieste non riesce più a risalire, viceversa la Segafredo va anche a +17 con due schiacciate di Cordinier e Alibegovic (86-69) e poi è ancora Belinelli a chiudere il discorso col jumper dell'88-74. Al suono della sirena esulta il popolo bianconero, la Virtus si impone 94-79, è imbattuta e guarda con fiducia alle prossime gare, anche in una serata con Teodosic seduto a guardare i compagni.

Per l'Allianz il prossimo impegno sarà in casa contro Tortona, domenica alle 18.30, mentre la Segafredo Virtus Bologna giocherà sempre domenica, ma alle 12, sul campo della Gevi Napoli. Prima la squadra di Scariolo avrà l'esordio in Eurocup, mercoledì in Turchia contro il Bursaspor.

Virtus : Tessitori 8, Cordinier 6, Mannion 5, Belinelli 20, Pajola 2, Alibegovic 16, Hervey 3, Ruzzier 2, Alexander 9, Ceron, Sampson 17, Weems 6. All. Scariolo.

: Tessitori 8, Cordinier 6, Mannion 5, Belinelli 20, Pajola 2, Alibegovic 16, Hervey 3, Ruzzier 2, Alexander 9, Ceron, Sampson 17, Weems 6. All. Scariolo. Trieste: Banks 21, Sanders 12, Fernandez 4, Konate 10, De Angeli 2, Mian 12, Delia 8, Cavaliero, Campogrande 1, Grazulis 5, Lever 4. All. Ciani.

