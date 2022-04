Virtus Segafredo Bologna – Bertram Derthona Tortona 101-83

Virtus Bologna sfata il tabù Tortona e conquista la 14esima vittoria di fila in Serie A (eguagliato il record stagionale di Brescia), Sergio Scariolo supera 101-83 la Bertram Yachts con un grande secondo tempo (52-30 dopo il 49-53 dei primi 20', ndr) nel match che apre la 28esima giornata e si porta a 48 punti in classifica, momentanemanete a +6 sull'Olimpia Milano; i piemontesi, reduci da tre successi, restano fermi a 30 con la Reyer Venezia che domenica battendo Treviso potrà superarli e portarsi da sola al quarto posto. Era il quarto confronto stagionale fra le due squadre, con la Virtus che aveva vinto il primo a settembre nei quarti di finale di Supercoppa, mentre Tortona aveva vinto i successivi due, in campionato e nella semifinale di Coppa Italia a Pesaro. Lasfata il tabùe conquista la 14esima vittoria di fila in Serie A (eguagliato il record stagionale di Brescia), l'11esima consecutiva considerando tutte le competizioni , e resta imbattuta in casa in campionato. Alla Segafredo Arena la squadra disuperalacon un grande secondo tempo (52-30 dopo il 49-53 dei primi 20', ndr) nel match che apre la 28esima giornata e si porta a 48 punti in classifica, momentanemanete a +6 sull'; i piemontesi, reduci da tre successi, restano fermi a 30 con lache domenica battendopotrà superarli e portarsi da sola al quarto posto. Era il quarto confronto stagionale fra le due squadre, con lache aveva vinto il primo a settembre nei quarti di finale di, mentreaveva vinto i successivi due, in campionato e nella semifinalea Pesaro.

Milos Teodosic con l'assist senza guardare per Shengelia

Mattatore del match Mam Jaiteh con 23 punti e 8 rimbalzi, Teodosic chiude con 16 e 13 assist, massimo in stagione, Pajola segna 15 punti tutti nella ripresa, anche per lui season high, e Mannion ne aggiunge 11 con tre triple nel primo quarto: la Segafredo tira 12 su 27 dall'arco, soprattutto domina a rimbalzo, 44 a 30, e smazza ben 29 assist! Per la Bertram Yachts non bastano i 22 punti con 6 triple e 7 rimbalzi di Mike Daum, reduce dal 33+11 contro Varese, ma è troppo solo visto che Sanders e Macura aggiungono 14 e 13 punti, ma non c'è altro. Decisivo il cambio di marcia soprattutto in difesa della Virtus nella ripresa, incoraggiante per Scariolo perchè arrivato senza Daniel Hackett, tenuto a riposo, e senza Toko Shengelia, fermato dai falli (il quarto in avvio di secondo tempo).

Mam Jaiteh firma tre schiacciate consecutive per la Virtus

La gara della Segafredo Arena inizia subito con ritmo e punteggio alto, Macura e Teodosic si scambiano belle giocate, poi il finale di quarto è tutto di Mannion, che insacca tre triple, e di Daum, che risponde con due, arriva a quota 11 punti e dà il vantaggio a Tortona sul 29-28 al 10'. La squadra di Marco Ramondino è in gas, in avvio di secondo quarto vola sul 40-32 con Filloy, Mascolo e Severini, poi tocca il +11 sul 46-35. Lì è soprattutto Jaiteh a prendere per mano la Virtus, il centro francese segna tre schiacciate in fila, anche Alibegovic partecipa ed è immediatamente -3. All'intervallo il tabellone dice 53-49 per la Bertram Yachts, con però Teodosic che segna una tripla sulla sirena per ridurre lo scarto.

Alessandro Pajola esplode nella ripresa con 15 punti

Nella ripresa è tutt'altra storia: Daum segna dall'arco il +7 e Shengelia va in panchina con 4 falli, ma la Segafredo riesce a fare click in difesa, poi in attacco si erge a protagonista Alessandro Pajola. La guardia della Nazionale segna 12 dei suoi 15 punti nel periodo, chiude lo strappo, firma il sorpasso sul 66-64, e poi mette la bomba del +5. Tortona non trova più il canestro e nemmeno il modo di contenere la Virtus che sul finire del quarto esonda con Mannion e Sampson, e al 30' è a +11 sul 78-67. Il quarto periodo si apre con un'altra tripla di Pajola per il +12, poi Alibegovic e Weems fanno +13 sull'87-74 che obbliga Ramondino al timeout. Dopo la sospensione sono Macura e Daum a infilare due bombe per il -7, subito dopo Sanders fallisce il tiro del possibile -4 e allora la Virtus replica con un 5-0 firmato da Jaiteh e Teodosic e chiude il discorso sul 92-80. Gli ultimi 4' sono di pura amministrazione per i padroni di casa che scollinano quota 100 con la tripla di Alibegovic.

Virtus Bologna : Pajola 15, Jaiteh 23, Shengelia 8, Weems 7, Teodosic 16, Tessitori, Mannion 11, Belinelli 5, Alibegovic 8, Hervey, Ruzzier, Sampson 8. All. Scariolo.

: Pajola 15, Jaiteh 23, Shengelia 8, Weems 7, Teodosic 16, Tessitori, Mannion 11, Belinelli 5, Alibegovic 8, Hervey, Ruzzier, Sampson 8. All. Scariolo. Tortona: Wright 6, Sanders 14, Daum 22, Cain 5, Macura 13, Mortellaro ne, Pezzulla ne, Tavernelli ne, Fridriksson, Filloy 9, Mascolo 6, Severini 8. All. Ramondino.

Highlights: Virtus Bologna-Tortona 101-83

* * *

