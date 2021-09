Virtus Bologna corre ai ripari visti i gravi infortuni di Ekpe Udoh e JaKarr Sampson, ala forte con una lunga esperienza tra NBA e G-League. Il giocatore americano classe 1993, 206 centimetri nativo di Cleveland, nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia degli Indiana Pacers con cui ha sfiorato i 5 punti con 3 rimbalzi di media. Per Sampson, che andrà a rinforzare il settore lunghi del roster di Sergio Scariolo, un contratto di 2 anni fino al 2023: sarà la sua prima esperienza in assoluto in Europa, nello specifico in Italia. Lacorre ai ripari visti i gravi infortuni di Awudu Abass (freschissimo, di domenica a Trento) e risponde da grande club quale è: ufficiale infatti la firma di, ala forte con una lunga esperienza tra NBA e G-League. Il giocatore americano classe 1993, 206 centimetri nativo di Cleveland, nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia deglicon cui ha sfiorato i 5 punti con 3 rimbalzi di media. Per Sampson, che andrà a rinforzare il settore lunghi del roster di Sergio Scariolo, un: sarà la sua prima esperienza in assoluto in Europa, nello specifico in Italia.

Le parole del Direttore Generale delle V Nere, Paolo Ronci: "Abbiamo subito infortuni gravi che ci hanno costretto a tornare sul mercato e, grazie alla consueta disponibilità del Dottor Massimo Zanetti, abbiamo potuto farlo per un giocatore di alto profilo. Jakarr Sampson è un atleta di 28 anni, con 200 partite NBA di esperienza, e con caratteristiche di fisicità e dinamicità che riteniamo utili al nostro roster. A nome di Virtus Segafredo dò il benvenuto a Jakarr, che sarà a Bologna nei prossimi giorni dopo aver completato le pratiche per il rilascio del visto di ingresso in Italia".

Sampson requenta il college di St. John’s dal 2012 al 2014. La sua carriera da senior inizia tra i Philadelphia 76ers e i Delaware 87ers, franchigia affiliata. Nel 2016 firma per i Denver Nuggets e nella stagione successiva ai Sacramento Kings. Durante la sua esperienza ai Kings, gioca per i Reno Bighorms e Windy City Bulls. Nel 2018/2019 arriva la firma con gli Shandong Golden Stars. Nella stessa stagione i Chicago Bulls firmano Sampson con un contratto di 10 giorni: in quattro gare con i Bulls chiude con 20 punti di media e 8 rimbalzi. Nell’agosto 2019 Sampson inizia la sua avventura, ancora in NBA, agli Indiana Pacers, mentre nell’ultimo anno ha chiuso con quasi 5 punti e 3 rimbalzi di media a partita. In particolare, contro i Los Angeles Lakers di Lebron James, Sampson, lo scorso 15 maggio 2021, ha realizzato 20 punti in 20 minuti con il 69% dal campo.

