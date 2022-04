Nutribullet Treviso – Virtus Segafredo Bologna 76-113

Virtus Bologna che dilaga 113-76 al PalaVerde contro la Nutribullet Treviso nell'anticipo della 29esima e penultima giornata di Serie A. La Segafredo, Marcelo Nicola segnando il record di punti in stagione, 113, e centrando la 15esima vittoria di fila, entrambi i primati strappati a Brescia (110 punti e 14 successi, ndr): soprattutto i campioni d'Italia salgono a 50 punti in classifica e blindano il primo posto che vale il fattore campo in tutti i playoff. Una prestazione irreale della Virtus che ha sette giocatori in doppia cifra - Tessitori il migliore con 17 punti, Teodosic e Hervey subito dietro con 16 e 15 rispettivamente - e chiude tirando col 76% da due, 17 su 27 da tre e 10 su 16 ai liberi, con 28 assist smazzati (11 di Mannion con 10 punti) e un dominio netto a rimbalzo, 34 a 22. Per Treviso invece una serata da incubo perchè resta ferma a 22 punti in classifica ed è ancora a rischio retrocessione: mai in gara, la squadra di casa ha 16 punti di Dimsa e 15 dell'ultimo arrivato Erick Green. Prestazione mostruosa dellache dilagaal PalaVerde contro lanell'anticipo della 29esima e penultima giornata di Serie A. La Segafredo, reduce dal successo interno con Ulm che è valso la semifinale di Eurocup , travolge la formazione disegnando il record di punti in stagione,, e centrando la, entrambi i primati strappati a(110 punti e 14 successi, ndr): soprattutto i campioni d'Italia salgono a 50 punti in classifica e blindano ilche vale il. Una prestazione irreale dellache ha sette giocatori in doppia cifra -il migliore con 17 punti,subito dietro con 16 e 15 rispettivamente - e chiude tirando col 76% da due, 17 su 27 da tre e 10 su 16 ai liberi, con 28 assist smazzati (11 dicon 10 punti) e un dominio netto a rimbalzo, 34 a 22. Perinvece una serata da incubo perchè resta ferma a 22 punti in classifica ed è ancora: mai in gara, la squadra di casa ha 16 punti die 15 dell'ultimo arrivato

Treviso, attenta allo spareggio salvezza tra Fortitudo Bologna e Napoli, con la Gevi che potrebbe chiudere ogni discorso in caso di vittoria. Le due squadra poi avranno una settimana tosta: la Virtus giocherà mercoledì a Valencia in Eurocup, venerdì a Sassari il recupero di A e poi domenica prossima in casa con Brescia nell'ultima giornata; la Nutribullet avrà mercoledì il recupero in casa con Milano e poi domenica prossima la chiusura a Trieste. Ora le due squadre osserveranno il resto del programma di domenica , soprattutto, attenta allo spareggio salvezza tra, con la Gevi che potrebbe chiudere ogni discorso in caso di vittoria. Le due squadra poi avranno una settimana tosta: lagiocherà mercoledì ain, venerdì ail recupero di A e poi domenica prossima in casa connell'ultima giornata; laavrà mercoledì il recupero in casa cone poi domenica prossima la chiusura a

La partita del PalaVerde dura sostanzialmente 5', fino alla tripla di Dimsa del -3 sul 10-13. Da lì è uno show assoluto della Virtus Bologna che scappa sul 19-10 con un canestro di Jaiteh su assist dietro la schiena di Shengelia, e poi chiude il primo quarto con un terrificante break di 11-0 per il +18 sul 32-14 griffato da Mannion, Tessitori e Hervey, devastanti in uscita dalla panchina (12 su 13 da due per Bologna nel primo quarto, ndr). Nel secondo pariodo il parziale di Bologna prosegue, la squadra di Scariolo arriva al 21-0 con anche i lampi di Cordinier, e si trova a +28 sul 42-17. A fermare l'emmoragia è una bomba di Bortolani, poi Erick Green trova il suo primo canestro "italiano" e così all'intervallo è -18 sul 52-34.

In avvio di ripresa la Nutribullet risale fino a -14 sul 38-52, ma lì inizia un nuovo spettacolo targato Segafredo: Teodosic infila quattro bombe in un amen, Hervey ne aggiunge altre tre, e infine anche Belinelli si iscrive alla festa. La Virtus fa 8 su 8 dall'arco nel terzo periodo, dilaga fino a +35 e va all'ultimo riposo in totale controllo sull'86-53. Gli ultimi 10' sono di pura accademia, Bologna segna in ogni modo possibile, arriva anche a +40 e chiude con un larghissimo 113-76 con sette giocatori oltre i 10 punti. Dopo 21 anni la Virtus chiude la regular season al primo posto e lo fa con una gara da 149 di valutazione, il numero più alto in A dal 150 di Sassari contro Pesaro del 26 dicembre 2018.

Treviso : Russell 6, Green 15, Sims 12, Dimsa 16, Akele 4, Jurkatamm 3, Bortolani 12, Chillo 2, Jones 6, Faggian, Vettori ne, Pellizzari ne. All. Nicola.

: Russell 6, Green 15, Sims 12, Dimsa 16, Akele 4, Jurkatamm 3, Bortolani 12, Chillo 2, Jones 6, Faggian, Vettori ne, Pellizzari ne. All. Nicola. Virtus Bologna: Jaiteh 14, Shengelia 11, Hackett 5, Weems 3, Teodosic 16, Tessitori 17, Mannion 10, Belinelli 13, Hervey 15, Ruzzier 3, Ceron, Cordinier 6. All. Scariolo.

