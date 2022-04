Virtus Segafredo Bologna – AX Armani Exchange Milano 83-65

83-65 dalla Segafredo Virtus Bologna contro l'AX Armani Exchange Milano in una Segafredo Arena stracolma e caldissima. La squadra di Sergio Scariolo centra l'undicesima vittoria di fila, fa 12 su 12 in casa (miglior partenza interna dal 2001-02) e ipoteca il primo posto in classifica in regular season, portandosi a +4 e con lo scontro diretto a favore. Dall'altra parte l'Olimpia di Ettore Messina incappa nel terzo ko di fila in trasferta, resiste poco più di un quarto ma non può non recriminare per i Si tinge di bianconero lo scontro al vertice della 26esima giornata di Serie A, vinto, anzi dominatodallacontro l'in una Segafredo Arena stracolma e caldissima. La squadra dicentra l'undicesima vittoria di fila, fa 12 su 12 in casa (miglior partenza interna dal 2001-02) e ipoteca il primo posto in classifica in regular season, portandosi a +4 e con lo scontro diretto a favore. Dall'altra parte l'diincappa nel terzo ko di fila in trasferta, resiste poco più di un quarto ma non può non recriminare per i tanti assenti tra Covid e infortuni (Rodriguez, Shields, Biligha, Kell, Daniels, Datome).

Virtus, trascinata dai 18 punti di Cordinier, dai 18 di Weems e dai 18 con 15 rimbalzi di Mam Jaiteh, nominato MVP: la Segafredo domina a rimbalzo, 46 a 30, smazza 22 assist al netto di 14 palle perse, e chiude con un clamoroso 22 su 22 ai tiri liberi. Per Milano i migliori sono Bentil, 15 punti, Baldasso, 12, e Melli, 10, mentre steccano Hall, 7, e soprattutto Delaney, un solo punto con 0 su 5 da tre. In generale la squadra di Messina va quasi mai in lunetta, 4 su 5, e tira male dal campo, 14 su 36 da due e 11 su 38 da tre (7 su 15 per la coppia Baldasso-Bentil, 4 su 23 per gli altri). Il derby numero 184 è dunque della, trascinata dai 18 punti di, dai 18 die dai 18 con 15 rimbalzi di, nominato MVP: ladomina a rimbalzo, 46 a 30, smazza 22 assist al netto di 14 palle perse, e chiude con un clamoroso. Peri migliori sono, 15 punti,, 12, e, 10, mentre steccano, 7, e soprattutto, un solo punto con 0 su 5 da tre. In generale la squadra diva quasi mai in lunetta, 4 su 5, e tira male dal campo, 14 su 36 da due e 11 su 38 da tre (7 su 15 per la coppia Baldasso-Bentil, 4 su 23 per gli altri).

Magata assoluta di Teodosic per il canestro di Hackett

Nella ripresa ci si attende una reazione di nervi di Milano, Melli prova a lottare, però la Segafredo è incontenibile, Weems segna da tre, poi sale in cattedra Cordinier: l'ex Nanterre firma la bomba del +14, poi va al ferro per il 57-42. Hines e Baldasso con la quarta bomba del suo match tengono l'Olimpia a -12, la squadra di Scariolo però ha il doppio delle energie, Jaiteh e Weems fanno +18, e poi sale al proscenio Milos Teodosic che innesca Shengelia per il +20 e poi manda a segnare Hackett il 71-47 con un proiettile dei suoi, l'azione più bella della partita.

Altra genialata di Teodosic, dietro la schiena per Jaiteh

Il periodo si chiude sul 71-49 e sostanzialmente cala il sipario sul big match. Gli ultimi 10' sono pura accademia, Teodosic ma dietro la schiena per l'appoggio in tuffo di Jaiteh, poi il francese alza il volume e trova punti facili nel deserto della difesa milanese, da tempo con la bandiera bianca alzata. Il finale è 83-65, un +18 che evidenzia la netta superiorità dei campioni d'Italia contro una Milano opaca ma certamente non all'altezza date le molte assenze. Di sicuro queste due squadre le rivedremo nei playoff, magari di nuovo nella serie con in palio lo Scudetto.

Kyle Weems va in fuga per la schiacciata a una mano

Virtus Bologna : Jaiteh 18, Shengelia 10, Hackett 4, Weems 18, Cordinier 18, Tessitori, Mannion ne, Pajola 2, Alibegovic, Hervey 4, Ruzzier ne, Teodosic 9. All. Scariolo.

: Jaiteh 18, Shengelia 10, Hackett 4, Weems 18, Cordinier 18, Tessitori, Mannion ne, Pajola 2, Alibegovic, Hervey 4, Ruzzier ne, Teodosic 9. All. Scariolo. Milano: Melli 10, Tarczewski, Hall 7, Delaney 1, Alviti, Grant 6, Ricci 5, Baldasso 12, Hines 9, Bentil 15, Leoni ne, Miccoli ne. All. Messina.

