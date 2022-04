A quattro giorni dai playoff di Eurocup, la Virtus Bologna sfodera il suo intero potenziale. In attacco, con i 100 punti sfiorati, 53 nella ripresa e 27 in un terzo periodo travolgente. In difesa, con i soli 26 concessi nei due periodi centrali dopo i 24 subiti nei primi dieci minuti. Un cambio di passo e di ritmo totale al rientro dagli spogliatoi, capace di ripetersi anche nel quarto periodo. Quando Pesaro, ormai con le spalle al muro, reagisce di puro orgoglio rientrando fino al -10.

I protagonisti? Tanti. In una splendida alternanza dalla palla a due alla sirena. I lampi iniziali sono di Milos Teodosic, attento, concentrato, cinico. 12 punti con 4/4 da tre nel solo primo quarto per dettare il passo. Poi si lancia la carica dei lunghi. Jakarr Sampson (11+3 recuperi) fornisce una quantità abnorme di energia dalla panchina. E Mam Jaiteh (11+7 rimbalzi) fa valere peso, muscoli e tecnica con una serie di ricezioni profonde a canestro.

Ma Pesaro resta lì, aggrappata alla scia della partita nonostante un inizio di secondo periodo difficile. Lo fa con Carlos Delfino, epico in un duello da leggende viventi con Milos Teodosic (18 punti, 5 rimbalzi, 6 assist, 4 recuperi). E con un primo tempo solido di Tyrique Jones (12+7 rimbalzi), capace di opporsi alla forza del front-court avversario prima di arrendersi a un problema fisico nel quarto periodo.

Così, all'uscita dall'intervallo lungo, servono forze fresche e nuove carte da estrarre dal mazzo. Coach Sergio Scariolo pesca i sui due assi da Eurolega. Daniel Hackett (13 punti, 4 assist, 3 recuperi), azzanna i portatori di palla e sfodera il suo intero repertorio offensivo dopo un primo tempo silente. E Toko Shengelia (13+3 assist) dimostra le sue infinite qualità da giocatore all-around.

+22 e sembra poter amministrare senza patemi. Ma, in un attimo, spinta da una vampata accesa da Davide Moretti (15 punti con 4/8 dall'arco), Pesaro è ancora lì, a -10. E allora, si scatena Nico Mannion. In un duello bellissimo tra il futuro del movimento azzurro con lo stesso Moretti, spara quattro triple nel solo quarto periodo, accendendo un nuovo maxi-break per il +21. Chiuderà a quota 18, 14 dei quali nel periodo finale. Nelle pieghe della vittoria si infila anche Marco Belinelli, al rientro dopo un mese abbondante di stop La Virtus deborda. Tocca ile sembra poter amministrare senza patemi. Ma, in un attimo, spinta da una vampata accesa da(15 punti con 4/8 dall'arco), Pesaro è ancora lì, a. E allora, si scatena. In un duello bellissimo tra il futuro del movimento azzurro con lo stesso Moretti, sparanel solo quarto periodo, accendendo un nuovo maxi-break per il. Chiuderà a quota 18, 14 dei quali nel periodo finale. Nelle pieghe della vittoria si infila anche, al rientro dopo un mese abbondante di stop dopo l'infortunio muscolare sofferto in Eurocup contro Venezia . L'avvio è rugginoso. Ma il trascorrere dei minuti regala qualche giocata da vero Beli, con una serie di canestri dei suoi, uscendo a ricciolo dai blocchi pin-down.

l'assenza di Vince Sanford. Le 17 palle perse, gran parte delle quali ammassate nei primi tre periodi. Le difficoltà di Doron Lamb (9 punti, 3/12 al tiro), incapace di fare da spalla a Delfino e Jones. E, come detto, l'infortunio che toglie Jones dalla contesa nel finale. La zona playoff scivola via. 12-15. Ma è sempre lì, a contatto. Per un sogno che non è ancora sfumato. Pesaro alza bandiera bianca con pieno onore delle armi. Pesano le rotazioni corte per. Le, gran parte delle quali ammassate nei primi tre periodi.(9 punti, 3/12 al tiro), incapace di fare da spalla a Delfino e Jones. E, come detto,dalla contesa nel finale. La zona playoff scivola via. La VL, ora, è nona . Ma è sempre lì, a contatto. Per un sogno che non è ancora sfumato.

Carpegna Prosciutto Pesaro - Virtus Segafredo Bologna 77-96

Pesaro : Moretti 15, Delfino 18, Demetrio 6, Mejeris 9, Jones 12; Tambone, Stazzonelli 2, Lamb 9, Zanotti 6. N.e.: Dia. All.: Banchi.

: Moretti 15, Delfino 18, Demetrio 6, Mejeris 9, Jones 12; Tambone, Stazzonelli 2, Lamb 9, Zanotti 6. N.e.: Dia. All.: Banchi. Bologna: Teodosic 12, Hackett 13, Weems 2, Shengelia 12, Jaiteh 11; Tessitori, Mannion 18, Belinelli 8, Pajola 2, Alibegovic 2, Hervey 5, Sampson 11. All.: Scariolo.

