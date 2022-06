Con le spalle schiacciate verso il muro, la Virtus Segafredo Bologna ha una reazione da grande squadra, vince gara 5 spinta dal proprio pubblico e non permette che gli acerrimi rivali dell'Olimpia Milano festeggino il 29esimo Scudetto sul loro campo. La squadra di Sergio Scariolo, sotto 3-1 nella serie finale, gioca una partita di carattere, di nervi, di cuore, più che di tecnica e lucidità, anche di rabbia forse, perchè in particolare il ko di gara 4 con quel 18-0 nell'ultimo periodo ha fatto davvero male a Daniel Hackett e compagni.

gara 5 la Virtus è partita subito forte, con intensità e fisicità: in Americano dicono "set the tone", "dare un'impronta alla gara da subito", e la squadra di Scariolo lo ha fatto, Shengelia in particolare hanno permesso alla Segafredo di mettere definitivamente le mani su gara 5 e di tenere aperto ogni discorso. E infatti inlaè partita subito forte, con intensità e fisicità: in Americano dicono "", "", e la squadra dilo ha fatto, chiudendo il primo periodo avanti 25-12 e poi toccando il 28-14 a inizio secondo quarto . Da lì la gara non è stata sempre in discesa, anzi, ma nel finale le giocate diin particolare hanno permesso alladi mettere definitivamente le mani sue di tenere aperto ogni discorso.

Isaia Cordinier schiaccia contro Shavon Shields e Devon Hall in gara-5 delle finali scudetto tra Virtus Segafredo Bologna e AX Armani Exchange Milano, Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

La fisicità della Virtus: Jaiteh e Cordinier decisivi

Shengelia, il miglior per continuità fra i bianconeri nelle prime quattro sfide, e poi decisivo anche in gara 5 con 15 punti e 5 assist, finalmente è salito al proscenio Mam Jaiteh. Il centro francese, senza errori al tiro, 8 su 8 da due. Non è un caso che la Virtus abbia vinto proprio le due partite in cui l'ex Torino sia andato in doppia doppia visto che anche in gara 2 aveva stampato una partita da 11 e 10 rimbalzi. Oltre al già citato, il miglior per continuità fra i bianconeri nelle prime quattro sfide, e poi decisivo anche in gara 5 con 15 punti e 5 assist, finalmente è salito al proscenio. Il centro francese, MVP dell'ultima Eurocup , ha firmato la sua miglior prova in questa finale con 17 punti, 13 rimbalzi,. Non è un caso che laabbia vinto proprio le due partite in cui l'ex Torino sia andato in doppia doppia visto che anche in gara 2 aveva stampato una partita da 11 e 10 rimbalzi.

Anche in gara 4 non è andato così male, con 12 punti e 8 rimbalzi: la sensazione è che, quando riesce a prendere posizione in mezzo all'area milanese, non è arginabile perchè le sue dimensioni sia in termini di lunghezza, sia di tonnellaggio, non sono contrastabili ne è da Hines, nè da Melli, nè da Biligha o Bentil (impressionante il 14 su 14 da due in gara 4 e gara 5, ndr). Certo, Jaiteh fatica in difesa quando viene coinvolto nel pick and roll perchè non ha la mobilità per tenere i roll di Hines, però resta sempre un osso duro quando può stare all'interno dell'area e chiudere il ferro.

Jaiteh finisce con 34 di valutazione, il suo record con la maglia della Virtus Bologna in campionato: lo aveva anche raggiunto con la canotta di Torino nelle sfide proprio contro Milano (3 marzo 2019) e Virtus Segafredo (17 marzo 2019). Inoltre, la prova da 8 su 8 da due, sfiora il record dello sloveno Rasho Nesterovic, che in Gara 1 di finale 1998 contro la Fortitudo Bologna ha realizzato 9 tiri su 9 tentativi da dentro l'arco.

Parlando di fisicità, un altro giocatore che in gara 5 ha portato un contributo importante è stato Isaia Cordinier. Il francese ex Nanterre ha firmato 9 punti, la sua miglior prestazione in questi playoff dopo gli 11 punti di gara 1 con Pesaro, con 2 rimbalzi e 4 su 5 al tiro: soprattutto ha messo tutto il suo atletismo, sia in difesa dove si conferma un giocatore molto difficile da superare, sia in attacco, dove insieme a Shengelia sembra l'unico o quasi a poter esplodere verso il ferro di pura prepotenza. Una sua schiacciata tagliando sulla linea di fondo è stata la giocata che ha chiuso gara 5 per l'82-77 a 1'29" dal termine.

I numeri di gara 5: rimbalzi e % da due premiano la Virtus

trend visti nelle prime tre sfide ovvero che a prevalere è stata la squadra che ha vinto la lotta a rimbalzo e che ha tirato meglio da due. Infatti la Virtus ha prevalso 29 a 26 nella battaglia sotto i tabelloni, soprattutto ha chiuso con un irreale 70% da due: non che Milano abbia fatto male, anzi, avendo tirato col 51%, ma il 28 su 40 della squadra di Scariolo è davvero un numero raro. Dopo le "anomalie" di gara 4 , in gara 5 si è tornati aivisti nelle prime tre sfide ovvero che a prevalere è stata la squadra che ha vinto la lotta a rimbalzo e che ha tirato meglio da due. Infatti laha prevalso 29 a 26 nella battaglia sotto i tabelloni, soprattutto ha chiuso con un irreale: non cheabbia fatto male, anzi, avendo tirato col 51%, ma ildella squadra diè davvero un numero raro.

La Segafredo inoltre segna il suo massimo di punti in questa serie, 84, dopo che il precedente primato erano gli 82 nella sconfitta in gara 3. La percentuale da due punti segna il nuovo record societario in una finale davanti al 69% (27 su 39) con cui i bianconeri avevano tirato in Gara 5 nella finale contro la Fortitudo Bologna. Il 70% di gara 5, 28 su 40, segna comunque una crescita nella serie per i bianconeri che erano partiti dal 40.9% di Gara 1 (18/44), passando per il 46.8% di Gara 2 (22/47), il 51,4% di Gara 3 (18/35) e il 55% di Gara 4 (22/40).

Gara 6 al Forum sarà una bolgia

su Eurosport 2 HD e Discovery Plus, sarà ancora più carica di pathos e adrenalina. Un po' perchè l'Olimpia Milano ha il secondo match pointScudetto, ma questo è in casa, un po' perchè la vittoria di gara 5 potrebbe aver riaccesso nei giocatori della Virtus quel fuoco che si era un po' spento dopo gara 4. Inoltre, La partita di sabato sera alle 20.30, ovviamente, sarà ancora più carica die adrenalina. Un po' perchè l'ha il secondo, ma questo è in casa, un po' perchè la vittoria di gara 5 potrebbe aver riaccesso nei giocatori dellaquel fuoco che si era un po' spento dopo gara 4. Inoltre, le polemiche forti del patron Massimo Zanetti la risposta "indignata" di casa Olimpia , non rendono che ancora più croccante l'avvicinamento al match.

La Segafredo è ancora con le spalle al muro, ora però anche Milano ha un filo di pressione in più: infatti va tenuto ben presente che l'AX Armani Exchange non vorrà entrare nella storia dalla parte sbagliata visto che nella storia dei playoff mai nessuna squadra è riuscita a vincere una serie al meglio delle 7 gare partendo da uno svantaggio di 1-3.

