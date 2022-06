Basket

Basket, Serie A: La Virtus Bologna pareggia la serie con Milano: rivivi gara-2 in 180"

La Virtus Segafredo Bologna impatta sull'1-1 la serie delle finali scudetto con l'AX Armani Exchange Milano grazie al successo per 75-68 in gara-2. Toko Shengelia è l'MVP di serata con 22 punti, suo massimo in Italia. Milos Teodosic sforna 8 assist per i compagni. All'Olimpia non bastano i 16 punti di Devon Hall e i 15 di Shavon Shields.

00:03:08, 39 minuti fa