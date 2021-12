Vanoli Basket Cremona – Virtus Segafredo Bologna 75-87

Quando Cremona si riaffaccia, minacciosa, sul -5 all'inizio del quarto periodo, la Virtus si affida ad Amar Alibegovic. E il figlio del grande Teoman non trema. Due triple consecutive riaprono la forbice su una doppia cifra tranquillizzante e coronano la sua miglior prestazione della carriera sui parquet della nostra Serie A: 25 punti con 6/9 da due e 4/6 dall'arco, una manna per una Virtus sì sempre in controllo, ma anche alla ricerca di interpreti per tamponare un numero di assenze sempre più crescente.

Ma, più in generale, è la partita dei grandi protagonisti mancati. Perché se Bologna deve fare a meno, oltre che ai lungodegenti Awudu Abass ed Ekpe Udoh, anche di Nico Mannion, Kevin Hervey e Isaiah Cordinier, anche Cremona si presenta con gli uomini contati: out Matteo Spagnolo, Peppe Poeta e Malcolm Miller, più Jamuni McNeace in campo per simil-onor di firma. A roster così sfilacciati, e con la Vanoli seriamente spuntata in cabina di regia, dove si alternano giocoforza David Cournooh e il tuttofare Andrea Pecchia, Bologna può far valere da subito lunghezza e qualità del roster.

Cremona resta in scia in maniera eroica cavalcando un avvio extralusso di Ismael Sanogo (12+11 rimbalzi) e sogna quando Tres Tinkle (21, season-high) firma il sorpasso in avvio di ripresa. Ma è una zampata effimera come la coda di una stella cadente. Perché in quel momento, la Virtus sorniona rifila una spallata durissima facendo quadrato sulla sua solidità difensiva, balza in doppia cifra di vantaggio e amministra il margine cercando di ruotare la panchina e risparmiare energie anche in vista del match casalingo di mercoledì sera in Eurocup contro il Promitheas Patrasso.

L'exploit di Alibegovic, letale sia in avvicinamento a canestro, dove può far valere muscoli e fisico, sia con mano educata dal perimetro, è accompagnata da un'altra partita di sostanza di Mouhammadou Jaiteh (13+10 rimbalzi) e dal rientro energetico di JaKarr Sampson (5+5 dalla panchina). Bologna vince la battaglia a rimbalzo, chiude con ottime percentuali da due (56%) ma, soprattutto, scherma l'area tenendo Cremona a un risicato 36%, con viti strettissime nella ripresa. Sul perimetro, Milos Teodosic (9+5 assist) piazza zampate con grande cinismo, Kyle Weems si immerge nell'ennesima gara all-around (12+8 assist), e Alessandro Pajola influisce pur senza guardare mai il canestro (3 punti ma 9 assist e 5 rimbalzi). Marco Belinelli ne aggiunge 15 dalla panchina con percentuali ondivaghe (4/12) e lucrando molto in lunetta (6/6): non la sua serata migliore, ma comunque importante per esperienza e intelligenza.

quinto successo consecutivo senza troppe fatiche cinque ko filati che la tengono inchiodata nei bassifondi (3-8). Per l'organico a disposizione, la squadra di coach Galbiati è comunque da applausi. A già citati Sanogo e Tinkle si aggiunge anche una serata di enorme generosità di Andrea Pecchia (16) e David Cournooh (14 ma con percentuali basse, 4/13). Manca totalmente l'apporto di Jalen Harris, corpo avulso dal tutto (3 punti, 1/13 dal campo, 5 palle perse) e la consistenza in vernice soffre per il ritardo di condizione di Jamuni McNeace e il debutto sottotono del neo-acquisto Malik Dime (5 punti, 7 rimbalzi in 29 minuti). Mentre la Virtus infila ilsenza troppe fatiche restando nella scia dell'Olimpia capolista , Cremona prosegue la scivolata conche la tengono inchiodata nei bassifondi (3-8). Per l'organico a disposizione, la squadra di coach Galbiati è comunque da applausi. A già citati Sanogo e Tinkle si aggiunge anche una serata di enorme generosità di(16) e(14 ma con percentuali basse, 4/13). Manca totalmente l'apporto di, corpo avulso dal tutto (3 punti, 1/13 dal campo, 5 palle perse) e la consistenza in vernice soffre per il ritardo di condizione die il debutto sottotono del neo-acquisto(5 punti, 7 rimbalzi in 29 minuti).

Cremona : Pecchia 16, Harris 2, Cournooh 14, Tinkle 21, Dime 5; Sanogo 12, McNeace 2, Gallo 3, Zacchigna. N.e.: Poeta, Vecchiola, Agbamu. All.: Galbiati.

: Pecchia 16, Harris 2, Cournooh 14, Tinkle 21, Dime 5; Sanogo 12, McNeace 2, Gallo 3, Zacchigna. N.e.: Poeta, Vecchiola, Agbamu. All.: Galbiati. Virtus Bologna: Teodosic 9, Pajola 3, Weems 12, Alibegovic 25, Jaiteh 13; Tessitori 2, Belinelli 15, Ruzzier, Alexander 3, Ceron, Sampson 5. N.e.: Barnieri. All.: Scariolo.

