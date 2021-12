Segafredo Virtus Bologna fa la conta degli infortunati a meno di 24 ore dalla Kevin Hervey in primis, ma anche per Alessandro Pajola, mentre non hanno dato scampo ad Isaia Cordinier. Infatti il francese dovrà stare fuori almeno un mese per la "distorsione alla caviglia sinistra con lesione del comparto legamentoso esterno", infortunio patito nel terzo quarto ricadendo sul piede di un avversario dopo un tiro da tre punti dall'angolo. Questo significa che per Cordinier il 2021 è finito e salterà, fra le altre, il derby contro la Fortitudo del 19 dicembre e il big match contro l'Olimpia Milano del 26, giorno di Santo Stefano, senza dimenticare gli impegni di Eurocup. Lafa la conta degli infortunati a meno di 24 ore dalla sfida contro il Banco di Sardegna Sassari vinta 102-100 in overtime . Gli esiti degli esami strumentali hanno scongiurato il peggio perin primis, ma anche per, mentre non hanno dato scampo ad. Infatti il francese dovrà stareper la "distorsione alla caviglia sinistra con lesione del comparto legamentoso esterno", infortunio patito nel terzo quarto ricadendo sul piede di un avversario dopo un tiro da tre punti dall'angolo. Questo significa che perilè finito e salterà, fra le altre, ilcontro ladel 19 dicembre e il big match contro l'del 26, giorno di Santo Stefano, senza dimenticare gli impegni di

Gli esami cui si sono sottoposti Hervey e Pajola "non hanno rilevato lesioni importanti e le loro condizioni saranno valutate quotidianamente", recita il comunicato diffuso dalla Segafredo. La guardia marchigiana si è procurato una distorsione alla caviglia nel secondo tempo mentre si temeva il peggio per quanto concerne Hervey dato che era uscito dopo appena 19" e non era più rientrato in campo contro Sassati dopo un problema al ginocchio destro. Difficile che siano a disposizione di coach Sergio Scariolo per la partita di mercoledì a Lubiana in Eurocup contro il Cedevita Olimpija, più probabile che tornino domenica prossima per il match del PalaRadi con Cremona.

Nico Mannion e JaKarr Sampson, fuori da ormai tre settimane per problemi alla schiena: entrambi Slovenia. Di sicuro la Virtus sta vivendo una stagione molto travagliata dal punto di vista degli infortuni visto che, oltre a Udoh e Abass, fuori per la stagione, anche gli altri a turno hanno accusato dei guai fisici, ultimo Marco Belinelli, rientrato proprio domenica dopo l'operazione per ridurre la borsite al gomito destro. Nessuna notizia invece per quanto riguarda, fuori da ormai tre settimane per problemi alla schiena: entrambi non giocano dal primo tempo con Venezia in Eurocup e non è escluso che tornino a roster proprio per la trasferta in. Di sicuro lasta vivendo una stagione molto travagliata dal punto di vista degli infortuni visto che, oltre a, fuori per la stagione, anche gli altri a turno hanno accusato dei guai fisici, ultimo, rientrato proprio domenica dopo l'operazione per ridurre la borsite al gomito destro.

