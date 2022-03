Bologna sponda Virtus: la settimana che porta al derby con la Fortitudo si apre con l'annuncio dell'arrivo di Tornike Shengelia, un altro colpo "5 stelle lusso" al pari di Daniel Hackett, Massimo Zanetti un acquisto di assoluto valore perchè con l'ingaggio dell'ala forte georgiana, ex CSKA Mosca come Hackett, la Virtus deve andare all'assalto e possibilmente vincere sia l'Eurocup, viatico per entrare in Eurolega nel 2022-23, sia fare il bis in campionato conservando lo Scudetto centrato nel giugno 2021. Come detto anche Shengelia si è liberato dal vincolo col CSKA a causa dello scoppio della guerra, con l'invasione della Russia in Ucraina, un evento che ha fatto esplodere il mercato e che ha riportato in Italia D'Angelo Harrison a Brindisi. Sono giorni caldissimi asponda: la settimana che porta alcon lasi apre con l'annuncio dell'arrivo di, un altro colpo "5 stelle lusso" al pari di ufficializzato giovedì scorso . Per la formazione del patronun acquisto di assoluto valore perchè con l'ingaggio dell'ala forte georgiana, excome, la Virtus deve andare all'assalto e possibilmente vincere sia l', viatico per entrare innel, sia fare il bis in campionato conservando locentrato nel giugno 2021. Come detto anchesi è liberato dal vincolo cola causa dello, con l'invasione della Russia in Ucraina, un evento che ha fatto esplodere il mercato e che ha riportato in Italia anche Miro Bilan a Sassari

Toko, classe 1991, è rientrato in Spagna con la famiglia dopo l'inizio del conflitto, è stato anche corteggiato da Valencia ma ha scelto la Segafredo Virtus Bologna per concludere questa stagione. Secondo alcuni rumors nel suo contratto è inserita una clausola con un'opzione per l'anno successivo 2022-23 in caso di approdo in Eurolega. Prima però è stata necessaria la risoluzione del contratto col CSKA, come annunciato sui social dallo stesso club russo, "per volontà del giocatore". Lo stesso Shengelia ha detto: "Voglio ringraziare l'organizzazione del CSKA per il lavoro e l'atteggiamento nei miei confronti, ed esprimere anche la mia gratitudine ad Andrey Vatutin e Natalia Furaeva. Inoltre, vorrei cogliere l'occasione per ringraziare Dimitris Itoudis, lo staff tecnico e tutto il club. Per quanto riguarda i miei compagni di squadra in queste stagioni e mezzo, sono orgoglioso di essere con loro negli spogliatoi e sui campi. Peccato che il motivo della mia partenza non sia legato al basket, ma nella vita bisogna fare una scelta, e io l'ho fatta. Ora mi concentrerò su ciò che mi aspetta in futuro".

Toko aumenterà ancora di più il valore tecnico e l’esperienza sia a livello nazionale che internazionale del nostro roster

Ora per l'ex giocatore anche di Baskonia, di Charleroi e di Brooklyn Nets e Chicago Bulls in NBA, inizia l'avventura con la Virtus Bologna. Queste le parole dell'amministratore delegato Luca Baraldi: "Ritengo che non ci siano più parole che rappresentino il mio personale sentimento di ringraziamento verso il nostro Presidente Massimo Zanetti, per quest’ultima operazione di mercato che annuncia l’arrivo di un grandissimo giocatore come Toko Shengelia. Toko aumenterà ancora di più il valore tecnico e l’esperienza sia a livello nazionale che internazionale del nostro roster. Anche in questo caso la trattativa con i rappresentanti del giocatore è stata condotta con successo dal nostro Direttore Generale Paolo Ronci. L’arrivo di Toko, che ha dimostrato di voler vestire la maglia delle V Nere, pur in presenza di altre importanti offerte, conferma l’immagine che Virtus Segafredo riscuote nel panorama cestistico europeo".

A "benedire" la firma di Toko Shengelia con la Virtus Bologna è stato un ex delle V-Nere come Viktor Sanikidze, anche lui georgiano, e all'ombra delle due torri dal 2009 al 2012. "Virtus, avete scelto un gran giocatore come Shengelia, combattente, lavoratore, leader e soprattuto un uomo vero, ottimo ragazzo, pieno di cuore. Forza Vvirtus! Toko uno di noi. P.S. Toko, sei arrivato nel miglior posto del mondo", il messaggio du Twitter di Sanikidze.

