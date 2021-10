Nico Mannion è pronto per Trieste (LIVE su Eurosport 2, Player e Discovery Plus). L'ex giocatore dei Golden State Warriors e protagonista della grande estate azzurra con la Nazionale, è stato ufficialmente presentato alla stampa dal club del patron Zanetti: "Adesso sto bene. Mi trovo bene a Bologna e sento l’affetto dei tifosi. Vorrei ringraziare Baraldi, il coach, Ronci, lo staff medico e tutti quelli che mi sono stati vicini. Sono molto contento di giocare domani e sono felice si cominciare". Il brutto periodo è alle spalle, il virus è stato debellato, la forma fisica è tornata e oraè pronto per esordire con la maglia della Segafredo Virtus Bologna , domani sera, sabato 16 ottobre, alle ore 20 al PalaDozza contro(LIVE su Eurosport 2, Player e Discovery Plus). L'ex giocatore dei Golden State Warriors e protagonista della grande estate azzurra con la, è stato ufficialmente presentato alla stampa dal club del patron Zanetti: "".

Come detto, il brutto periodo è alle spalle e ora Nico scalpita: "Quando sono arrivato, all’inizio non pensavo al basket. Pensavo solo a stare meglio. Quando è passato tutto, ho ricominciato a pensare al basket. La mia famiglia mi è stata molto vicina. Quando sono tornato sul campo ho ricominciato a divertirmi. Il gioco della pallacanestro è semplice e fa sentire bene, quindi mi ha aiutato a riprendermi più in fretta. Quindi prima la salute, poi il gioco". Gli obiettivi di Mannion sono molto chiari: "Voglio a giocare con la mente aperta. So che non giocherò 30 minuti ma sono molto positivo. Voglio aiutare squadra e compagni e spero di dare il mio contributo. Solo essere sul parquet mi dà una grande energia. Sarò me stesso e non vedo l’ora".

Infine un pensiero per i compagni Alessandro Pajola e Milos Teodosic, due esempi su due lati opposti del campo: "Io e Pajola? Abbiamo iniziato ad allenarci insieme a Milano con la nazionale. Ale è un grande giocatore e ci alleniamo sempre insieme ora. La sua abilità in difesa mi ispira ogni giorno e posso imparare molto da lui. Ci stimoliamo a vicenda. Voglio migliorare tanto in difesa come vuole il coach e imparare a passare come Milos (Teodosic, ndr), uno dei migliori d’Europa".

In conferenza stampa ha parlato anche il direttore generale della Virtus Segafredo Bologna Paolo Ronci: "Godiamoci il suo rientro ma senza mettergli troppe pressioni. La trattativa? L’idea è stata del dottor Zanetti che, da grande tifoso della Nazionale, chiedeva notizie di Nico. E' stato tutto molto veloce, perché noi volevamo Nico e lui e la sua agenzia avevano già scelto la Virtus come squadra per un eventuale arrivo in Europa". Infine una parola sul problema che l'ha colpito e ne ha ritardato l'esordio: "Per un atleta, un virus intestinale è terribile perché fa perdere non solo la forma ma anche tanto peso, quindi il rientro è molto lento e svilente. Questo ragazzo ci ha messo tanto carattere ed energia ed è tornato in forze alla grande".

Il primo guizzo di Nico Mannion contro i cechi

