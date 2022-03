Era atteso domenica, a debuttare nel derby assieme a Daniel Hackett. Ma serviranno ancora un paio di giorni per vedere Toko Shengelia indossare, per la prima volta, la canotta della Virtus Segafredo Bologna. Il georgiano è stato presentato oggi, pronto a scendere in campo mercoledì sera in occasione del match casalingo di Eurocup contro Lubiana. Si tratta di un altro innesto di spessore assoluto per i campioni d'Italia, ora super-attrezzati, con lui e Daniel Hackett, per lanciarsi verso la conquista di scudetto ed Eurocup.

"Sono qui per portare energia ed esperienza, per aiutare la squadra a vincere, senza pensare a obiettivi personali. Mi trovo in una società che ha grosse ambizioni, essendo costruita per vincere. Abbiamo obiettivi importanti: confermarci in campionato, vincere l'Eurocup per qualificarci all'Eurolega. L'Eurocup di oggi è un torneo di livello molto alto. Ci sono squadre che potrebbero competere anche in Eurolega, e la Virtus è una di queste. Cosa farò l'anno prossimo? È successo tutto molto in fretta. Dovrò capire quale sarà la situazione migliore per me e per la mia famiglia".

L'esperienza del derby e il debutto in arrivo

Domenica sera, la Virtus ha festeggiato il settimo successo consecutivo in campionato aggiudicandosi il derby contro la Fortitudo al PalaDozza per 85-82 . È stata una partita bella, combattuta e vibrante, in cui Daniel Hackett si è rivelato decisivo già al suo debutto in Serie A in bianconero.

"Ho visto il derby da fuori, è stato molto divertente. Mi sarebbe piaciuto giocare, ero pronto a mettermi la canottiera, ma sono stato fermo per un po' di giorni e sto ancora lavorando per essere al meglio. Ma mercoledì sarò in campo per la partita di Eurocup contro l'Olimpia Lubiana".

Le grandi raccomandazioni: Hackett, Scariolo e Sanikidze

Oltre ad Hackett, giocatore con cui ha condiviso lo spogliatoio a Mosca negli ultimi due anni, Shengelia ha ricevuto ottimi feedback sulla società bianconera anche dal connazionale Viktor Sanikidze, protagonista a Bologna per tre stagioni tra il 2009 e il 2012.

"Prima di venire qui ho parlato con Daniel Hackett. Mi ha garantito che Bologna è una società con una grande organizzazione, che non ha nulla da invidiare al CSKA. Ho parlato anche con coach Sergio Scariolo, e anche lui ha contribuito alla mia scelta. Un altro che mi ha spinto è stato Viktor Sanikidze. Mi ha detto di essere molto contento per me, perché mi trovo in una società e un ambiente bellissimi. Lui è ancora molto legato alla Virtus".

