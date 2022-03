La Virtus Bologna risponde a Milano, soprattutto grazie a un Kyle Weems formato MVP e alla coppia di nuovi arrivati in casa delle Vu-Nere, ossia Daniel Hackett e Toko Shengelia. Nel successo, il 9° consecutivo in campionato, sulla UNAHOTELS Reggio Emilia (78-70) - con la striscia di vittorie consecutive che si è aperta proprio nella sfida d'andata contro la Pallacanestro Reggiana, c'è forse tutto ciò che ancora non avevamo ammirato di questa squadra. Bologna fatica infatti molto in attacco, imbrigliata per buona parte di questo anticipo del 24° turno di LBA dalle zone difensive proposte da coach Caja, ma compensa meravigliosamente con una fase difensiva che lascia tutti meravigliati. Non è un caso se con le assenze di Marco Belinelli e Milos Teodosic - non ce ne vogliano i due fenomenali giocatori, i quali pagano però da tempo qualche lacuna difensiva forse non mascherabile dai compagni - la Virtus riesca a offrire una serie impressionante di cambi difensivi e di giocatori capaci di dominare nella difesa sulla palla (ma anche lontano da essa).

A completare l'opera, per il riaggancio immediato a quota 38 punti in classifica all'AX Armani Exchange, ci pensa un Weems da applausi. Il numero 34 infila infatti 26 punti (10/14 dal campo) e realizza il 2+1 che spezza gli equilibri in un 4° quarto in cui Reggio Emilia è capace di rientrare fino al -1 (64-61). Spalleggiato alla perfezione da Shengelia (15 punti con 5 rimbalzi) e da un Hackett fondamentale, come sempre, in difesa ma comunque autore di 12 punti, Weems ribadisce con prepotenza la propria candidatura per il titolo di MVP in questa stagione regolare 2021-22.

La partita

La tripla iniziale di Tyler Larson è soltanto un fuoco di paglia degli ospiti, perché la Virtus risponde con un 8-0 in cui Shengelia mostra tutta la propria classe e Weems penetra sul centro con una qualità da vero top-player. Il pick&roll biancorosso è meno efficace del solito perché le Vu-Nere scommettono, come da pronostico, sulle percentuali da oltre l’arco dei 6.75 degli avversari chiudendo benissimo il proprio pitturato. Isaia Cordinier è costretto invece a rincorrere Larson in più occasioni, ma le doti atletiche dello swingman francese fanno la differenza a 360°. Lo show di Weems (12 punti nei primi 10’, con 5/6 al tiro) vale il 15-8 dopo 6’, ma è la tenuta difensiva della squadra di coach Scariolo a fare maggiormente impressione. Coach Caja spende entrambi i timeout quando mancano ancora 2’ al termine del quarto, perché non è affatto contento della transizione difensiva, ma anche delle scelte in attacco, dei suoi giocatori. Soltanto i turnover (6) impediscono alla Segafredo di andare oltre il 22-14 di fine 1° quarto, perché i padroni di casa tirano con 9/13 e contestano qualsiasi attacco avversario (4/16 per Reggio).

I continui cambi difensivi della Virtus mandano in tilt la squadra biancorossa, nonostante Andrea Cinciarini provi a metterci un po’ di idee e fosforo aggiuntivi. Reggio Emilia pesca però un jolly fondamentale in Justin Johnson, dal momento che l’ex-Pistoia fa la differenza nel gioco in post spalle a canestro e realizza 5 punti consecutivi della sua squadra. I possessi bianconeri non fanno invece più male come nel periodo iniziale, ciò nonostante la squadra di coach Scariolo resta in pieno controllo del match (30-21) anche al 16’. Cinciarini supera quota 1.600 punti in maglia Reggiana con la tripla che consiglia il timeout alla panchina di casa, anche perché le palle perse ritornano a limitare molto la Segafredo e a metà gara è soltanto 34-26, complice anche il gran lavoro a rimbalzo offensivo degli ospiti. La zona 2-3 della Reggiana ferma ulteriormente l’attacco delle Vu-Nere, ma coach Caja perde provvisoriamente Mikael Hopkins per problemi di falli (3 al 23’). In un amen la Segafredo ritrova un buon margine (41-33) perché Weems è chirurgico col 5-0 di puro talento individuale che toglie non poche castagne dal fuoco ai suoi.

Il rientro sul parquet di Hackett ridesta anche la difesa casalinga e il suo apporto offensivo (7 punti nel 3° quarto), unito a quello di Kevin Hervey, tengono a debita distanza la squadra di coach Caja (55-47 al 30’). Reggio Emilia torna a -4 con un’altra sfuriata di Johnson, ma i due nuovi arrivi in casa Virtus, ossia Hackett-Shengelia, firmano le giocate per il mini contro-break che spinge la panchina biancorossa al timeout sul 62-54. Il cuore della Reggiana è però infinito e le consente di riaprire nuovamente questo anticipo con alcuni jolly offensivi incredibili e un Johnson nuovamente protagonista. I tiri liberi di Filippo Baldi Rossi, peraltro grande ex di serata, valgono infatti il 64-63 a 4’ dalla sirena ma Weems si conferma fenomeno assoluto e trascina letteralmente i compagni. Il candidato MVP di questa Serie A firma infatti il 2+1 che risulta decisivo nel spezzare i ritrovati equilibri, prima che i tiri liberi dei lunghi bianconeri e lo show personale di Shengelia mettano in cassaforte la vittoria.

Il tabellino

Virtus Segafredo Bologna - UNAHOTELS Reggio Emilia 78-70

Bologna : Cordinier 5, Tessitori 5, Mannion 2, Pajola 1, Alibegovic n.e., Hervey 8, Ruzzier n.e., Ceron n.e., Shengelia 15, Hackett 12, Sampson 4, Weems 26. All. Scariolo.

: Cordinier 5, Tessitori 5, Mannion 2, Pajola 1, Alibegovic n.e., Hervey 8, Ruzzier n.e., Ceron n.e., Shengelia 15, Hackett 12, Sampson 4, Weems 26. All. Scariolo. Reggio Emilia: Thompson 5, Hopkins 14, Baldi Rossi 4, Carta n.e., Strautins 10, Crawford 6, Colombo n.e., Cinciarini 9, Johnson 14, Larson 8. All. Caja.

