Virtus Segafredo Bologna – Germani Brescia 79-57

Cala il sipario sulla regular season per Segafredo Virtus Bologna e Germani Brescia: la squadra di Sergio Scariolo travolge 79-57 la Leonessa, priva di Della Valle e Mitrou-Long, tenuti a riposo, e chiude la regular season imbattuta in casa, 15 vittorie in altrettante gare, per 52 punti complessivi e il primo posto in classifica. Viceversa la formazione di Alessandro Magro, già certa del terzo posto, risparmia energie in vista dei playoff che scatteranno domenica 15 maggio. Sugli scudi Marco Belinelli, 16 punti in 17' con 4 triple, unico in doppia cifra per i campioni d'Italia in carica che tirano 9 su 18 dall'arco, totalizzano 48 rimbalzi e smazzano 26 assist, con 24 palle perse. Per la Germani l'unico in doppia cifra è Laquintana con 11 punti: pesa il 3 su 29 da tre, unito al 44% da due.

Amar Alibegovic decolla e mette nel poster il baby Mobio

Virtus Segafredo, Shengelia e Teodosic. Infatti dopo pochi minuti la squadra di Scariolo conduce 18-2 con Weems, Mannion e le triple di Hervey e Pajola, poi alla prima pausa è 22-11. Nel secondo quarto Brescia torna a -10 grazie a Laquintana e all'energia di Brown e Cobbins, ma la Segafredo non lascia nulla al caso, rimette il piede sul gas e coi canestri di Jaiteh, Alibegovic e Belinelli vola sul 42-24 dell'intervallo. La reduce dal pesante -35 di Sassari di venerdì , si prepara al meglio per la finale di Eurocup di mercoledì alle 20.30 contro il Bursaspor , e va in scioltezza pur tenendo a riposo. Infatti dopo pochi minuti la squadra diconduce 18-2 cone le triple di, poi alla prima pausa è. Nel secondo quartotorna a -10 grazie ae all'energia di, ma lanon lascia nulla al caso, rimette il piede sul gas e coi canestri divola suldell'intervallo.

Cobbins decolla e schiaccia sull'alley-oop di Mobio

Nella ripresa non c'è storia, la Virtus colpisce da fuori con Hervey e Belinelli e si scatena in contropiede con Cordinier e Weems, supera i 20 punti di margine e al 30' è 68-43 per la bomba a fil di sirena del suo capitano. Gli ultimi 10' sono di pura accademia e la gara si trascina stancamente alla sirena conclusiva con la vittoria per 79-57.

Weems e Cordinier volano: la Virtus fa spettacolo in contropiede

Virtus Bologna : Hervey 6, Jaiteh 9, Hackett 3, Weems 8, Cordinier 8, Tessitori 9, Mannion 6, Belinelli 16, Pajola 5, Alibegovic 7, Ruzzier, Sampson 2. All.

: Hervey 6, Jaiteh 9, Hackett 3, Weems 8, Cordinier 8, Tessitori 9, Mannion 6, Belinelli 16, Pajola 5, Alibegovic 7, Ruzzier, Sampson 2. All. Brescia: Petrucelli 4, Burns 5, Laquintana 11, Moss 6, Brown 4, Gabriel 5, Moore 7, Della Valle ne, Eboua 2, Cobbins 5, Parrillo 8, Mobio. All. Magro.

Top 5, le migliori giocate della 29a: domina il tap-in rovesciato di Groselle

