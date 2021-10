Dopo una lunga attesa, sembra davvero essere arrivato il momento del debutto dicon la. La conferma è arrivata attraverso i social bianconeri con un videomessaggio dello stesso ex giocatore dei Golden State Warriors in NBA: "Io sono pronto, ci vediamo sabato".dà quindi l'appuntamento alla gara di sabato sera alle ore 20 al PalaDozza contro l', valida per la quarta giornata di Serie A (LIVE su Discovery Plus e anche su Eurosport 2). La Virtus di coach Sergio Scariolo, a caccia del poker , settimana prossima avrà l'esordio in, mercoledì in Turchia col, e a questo Mannion dovrebbe essere a roster, dopo che è rimasto fuori per diverse settimane a causa di un virus che l'ha colpito e delibitato in maniera importante dopo le Olimpiadi di Tokyo.