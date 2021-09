Dolomiti Energia Trentino - Virtus Segafredo Bologna 102-88

A cura di Davide Fumagalli. La Virtus Segafredo Bologna non scherza, anzi: pochi giorni dopo la conquista della Supercoppa Discovery Plus, la squadra di Sergio Scariolo bagna l'esordio in campionato vincendo e divertendo 102-88 alla BLM Group Arena contro la Dolomiti Energia Trentino nel posticipo della 1a giornata e risponde all'Olimpia Milano, vincente sabato sera a Napoli. Un successo netto per la Virtus, al comando dall'inizio alla fine in sostanza: brillano Harvey e Belinelli, 21 e 19 punti, in doppia cifra anche Alibegovic, 13, Weems, 15, e Jaiteh, 10, mentre Teodosic si ferma a 9 con 6 assist. All'Aquila, priva di Caroline, non sono sufficienti i 24 punti di Cameron Reynolds, top scorer del match, i 13 di Flaccadori e i 12 a testa di Williams e Forray.

La magia di Teodosic per la schiacciata di Tessitori

Serie A Virtus, Belinelli: "Scudetto? Prima il ritorno in Eurolega" IERI A 08:18

La sfida resta in equilibrio per i primi minuti, poi è la Virtus Bologna ad allungare con l'aiuto della panchina: una bomba di Alexander e i canestri di Jaiteh e Alibegovic danno alla Segafredo il +13 sul 30-17 alla prima pausa. In avvio di secondo periodo la Dolomiti Energia risale la china, spinta da Forray, e arriva a -4: lì Bologna trova due bombe con Belinelli e Harvey, poi sono Weems e Tessitori, ispirati da Pajola e Teodosic rispettivamente, ad allargare nuovamente la forbice fino al +13 sul 56-43.

Forray "scherza" Teodosic e segna

Nella ripresa la squadra di Scariolo è sempre in controllo, arriva anche a +19, e poi Teodosic da tre in transizione fa +22 sul 78-56: al 30' è 84-64. A quel punto la Virtus Bologna si rilassa un po', l'Aquila ne approfitta e, spinta soprattutto dai canestri di Cameron Reynolds, risale la china: la formazione di Lele Molin prova a crederci, ma ogni volta la Segafredo la ricaccia indietro con le ultime giocate di Tessitori e Weems. Il finale è 102-88, fissato dai liberi di Pajola e da un canestro di Harvey.

Tessitori stoppa, poi Teodosic "assiste" Weems

Nel prossimo turno, seconda giornata, la Virtus Bologna giocherà in casa contro Varese mentre l'Aquila Trento giocherà al Forum contro l'Olimpia Milano, entrambe le gare domenica pomeriggio, 3 ottobre.

Trento : Bradford 10, J. Williams 12, Reynolds 24, Conti 4, Morina ne, Forray 12, Flaccadori 13, Saunders 7, Mezzanotte 6, Ladurner. All. Molin.

: Bradford 10, J. Williams 12, Reynolds 24, Conti 4, Morina ne, Forray 12, Flaccadori 13, Saunders 7, Mezzanotte 6, Ladurner. All. Molin. Virtus Bologna: Tessitori 8, Belinelli 19, Pajola 2, Alibegovic 13, Hervey 21, Ruzzier ne, Jaiteh 10, Alexander 5, Weems 15, Teodosic 9, Abass, Barbieri ne. All. Scariolo.

Highlights: Trento-Virtus Bologna 88-102

* * *

Riguarda Dolomiti Energia Trentino - Virtus Segafredo Bologna in VOD (Contenuto Premium)

Premium Basket Dolomiti Energia Trentino - Virtus Segafredo Bologna 02:02:06 Replica

Serie A La 1a giornata LIVE su Discovery+ e Eurosport 2: calendario e programmazione 24/09/2021 A 09:30