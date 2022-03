Virtus Segafredo Bologna – GeVi Napoli 86-75

Segafredo Virtus Bologna batte in scioltezza 86-75 la Gevi Napoli e tiene il passo di Milano al vertice della classifica. La squadra di Sergio Scariolo si impone senza eccessivi sforzi davanti agli occhi del grande acquisto Daniel Hackett, pronto per debuttare la prossima settimana: sesto successo di fila in campionato, 16esimo complessivo e secondo nel giro di pochi giorni Virtus, che chiude con 13 su 27 da tre e ben 25 assist, si gode i 16 punti di un Kevin Hervey che sta ritrovando la forma migliore, i 13 di capitan Belinelli e i 13, con ben 10 assist, di un Nico Mannion che sfodera una delle migliori gare della sua esperienza virtussina. Per la Gevi, al quarto ko nelle ultime cinque uscite e ferma a 16 punti, +4 sulla zona retrocessione, non basta la doppia doppia di Jordan Parks, 13 punti e 10 rimbalzi, i 12 punti di Velicka e i 10 di Lombardi. Labatte in scioltezzalae tiene il passo di Milano al vertice della classifica. La squadra disi impone senza eccessivi sforzi davanti agli occhi del grande acquisto, pronto per debuttare la prossima settimana: sesto successo di fila in campionato, 16esimo complessivo e secondo nel giro di pochi giorni dopo quello in Eurocup contro il Bursaspor . La, che chiude con 13 su 27 da tre e ben 25 assist, si gode i 16 punti di unche sta ritrovando la forma migliore, i 13 di capitane i 13, con ben 10 assist, di unche sfodera una delle migliori gare della sua esperienza virtussina. Per la, al quarto ko nelle ultime cinque uscite e ferma a 16 punti, +4 sulla zona retrocessione, non basta la doppia doppia di, 13 punti e 10 rimbalzi, i 12 punti die i 10 di

La partita si decide di fatto nei primissimi possessi: la Segafredo parte 10-0 con le bombe di Teodosic, Hervey e Pajola, e sostanzialmente resterà davanti fino alla fine, "wire-to-wire" come dicono gli americani. La Gevi comunque risponde per le rime, Parks e Vitali si fanno vedere, ma la Virtus insacca altre due bombe con Teodosic e Weems, e al 10' conduce 27-17. Nel secondo quarto Belinelli si mette in azione, Hervey torna a farsi vedere e la forbice si allarga fino al +17 sul 40-23. Lì Napoli ha una bella reazione, Velicka insacca due bombe per il -12, ma Hervey replica e all'intervallo è 47-32.

In avvio di ripresa la Gevi ricuce di nuovo fino a -8, assapora una timida rimonta, ma il solito Hervey e Weems ridanno il +13 alla Segafredo, poi Cordinier piazza a sua volta 5 punti consecutivi per il 59-48. La gara praticamente va ad elastico, poi Mannion insacca due bombe e fa +19, il massimo vantaggio sul 67-48. Al 30' è 72-54 grazie ad un missile di Alibegovic, poi nell'ultimo periodo è Belinelli a insaccare la bomba dell'86-70 dopo che Lombardi aveva segnato in schiacciata l'ennesimo -12.

Virtus Bologna : Tessitori, Mannion 13, Alibegovic 7, Ruzzier, Cordinier 7, Belinelli 13, Pajola 3, Hervey 16, Jaiteh 4, Sampson 6, Weems 11, Teodosic 6. All. Scariolo.

: Tessitori, Mannion 13, Alibegovic 7, Ruzzier, Cordinier 7, Belinelli 13, Pajola 3, Hervey 16, Jaiteh 4, Sampson 6, Weems 11, Teodosic 6. All. Scariolo. Gevi Napoli: Zerini 6, Velicka 12, Marini 2, Uglietti, Lombardi 10, McDuffie 9, Matera ne, Vitali L. 4, Parks 13, Rich 9, Totè 8, Grassi ne. All. Sacripanti.

