Leonardo Totè e la Fortitudo Kigili Bologna sono arrivati al capolinea. È ufficiale la risoluzione contrattuale con il centro azzurro, che non rientrerebbe più nel piano tecnico della società. 9.7 punti (career-high) e 4.3 rimbalzi di media, con il 63% al tiro da due e il 50% dalla lunetta. Come ventilato nei giorni scorsi,e lasono arrivati al capolinea. È ufficiale lacon il centro azzurro, che non rientrerebbe più nel piano tecnico della società. Totè lascia dopo 14 partite chiuse a(career-high) edi media, con il 63% al tiro da due e il 50% dalla lunetta.

Totè proseguirà la stagione con la GeVi Napoli, che ha già annunciato la firma anticipando la deadline del 28 febbraio per i movimenti interni alle squadre di LBA. La squadra di coach Pino Sacripanti va ad aggiungere un giocatore in fiducia e crescita, in grado di contribuire in maniera importante in termini di punti e rimbalzi. Il suo innesto porterebbe al taglio di Reggie Lynch, che non è mai riuscito a convincere dal suo arrivo in corsa per rimpiazzare l'infortunato Frank Elegar.

Tramontano così sul nascere le voci di una possibile pista spagnola. Totè ha già vissuto un'esperienza in ACB nella scorsa stagione, quando ha concluso l'annata indossando la casacca di Bilbao.

La Fortitudo è all'ultimo posto in classifica con un record di 5-14 , in striscia negativa da quattro gare consecutive. La quota salvezza, tenuta in questo momento dalla Carpegna Prosciutto Pesaro, dista due vittorie (la VL ha un record di 7-12).

Una meraviglia in pick'n'roll tra Jabril Durham e Leonardo Totè

