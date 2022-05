Luca Vitali il grande colpo dell'Acqua San Bernardo Cantù per disputare i playoff di LegaDue. Il playmaker azzurro ha lasciato la GeVi Napoli alla vigilia dell'ultima sfida di regular-season (domenica 8 maggio contro la Carpegna Prosciutto Pesaro, LIVE su Eurosport 2 e il grande colpoper disputare i playoff di LegaDue. Il playmaker azzurro ha lasciato laalla vigilia dell'ultima sfida di regular-season (domenica 8 maggio contro la Carpegna Prosciutto Pesaro, LIVE su in LIVE-Streaming su Discovery+ ) dopo aver aiutato la formazione campana a centrare la salvezza grazie alla vittoria decisiva dello scorso weekend nello scontro diretto con la Fortitudo Kigili Bologna . Nelle 13 partite disputate in maglia GeVi, Vitali ha prodotto 4.2 punti, 2.2 rimbalzi e 3.2 assist di media, con un massimo di 13 punti e 6 assist messi a referto il 19 febbraio nella sconfitta contro l'Umana Reyer Venezia.

Vitali potrà scendere in campo già in occasione di gara-1 della serie dei quarti di finale che vedrà Cantù accoppiata con la Unieuro Forlì, in programma sabato 7 maggio alle ore 20.30. In caso di passaggio del turno, Cantù troverà la vincente della serie fra OraSì Ravenna e Reale Mutua Torino.

Anche Eric Lombardi ha scelto di lasciare Napoli per proseguire la stagione nella seconda serie. È ufficiale la firma con la Blu Basket Treviglio, che sarà invece impegnata con l'Umana Chiusi nel primo turno della post-season.

