Luca Vitali il nuovo playmaker della GeVi Napoli. Dopo la lunga inattività cui è stato costretto dopo essere finito ai margini del progetto della Germani Brescia, Vitali ha finalmente trovato un accordo per la risoluzione contrattuale per poter così accasarsi a Napoli e andare a occupare Saràil nuovo playmaker della. Dopo la lunga inattività cui è stato costretto dopo essere finito ai margini del progetto della, Vitali ha finalmente trovato un accordo per la risoluzione contrattuale per poter così accasarsi a Napoli e andare a occupare lo slot lasciato vacante dall'addio improvviso di Jeremy Pargo

l'Allianz Trieste ( Vitali, classe 1986, 201 cm per 85 kg, si imbarca così sulla sua nona avventura in Italia dopo quelle vissute con Virtus Bologna, Siena, Montegranaro, Milano, Roma, Cremona, Venezia e Brescia. In carriera ha disputato 452 gare in Serie A, 426 da titolare, con 8.0 punti e 3.8 assist di media. Potrebbe già debuttare lunedì sera, in occasione del posticipo che delle 20:45 che vedrà la GeVi ospitare LIVE-Streaming su Discovery+ ).

"A prescindere da tutto ciò che si è letto e sentito, desidero ringraziare personalmente Luca Vitali per quanto fatto durante la sua permanenza a Brescia – le parole di Mauro Ferrari, amministratore delegato di Germani Trasporti e socio di maggioranza della Pallacanestro Brescia -. Inserito in un progetto serio e solido, sono convinto che Luca saprà ancora ricevere e distribuire emozioni e passione come ha fatto negli anni trascorsi nella nostra città".

Nonostante l'ingaggio di Vitali, Napoli resta comunque attiva sul mercato. È possibile che nei prossimi giorni la società intervenga nuovamente per aggiungere un esterno extra-comunitario.

