Segafredo Virtus Bologna in vista della gara di domenica al PalaRadi contro la Vanoli Cremona, ma anche per le prossime tra cui il derby con la Fortitudo e il big match con l'Olimpia Milano del 26 dicembre. Infatti coach Sergio Scariolo, oltre ai lungodegenti Ekpe Udoh e Awudu Abass, più Isaia Cordinier (Nico Mannion e Kevin Hervey. Dopo esami approfonditi i due hanno evidenziato problemi più gravi rispetto alla diagnosi iniziale e dunque per entrambi il 2021 è già finito. Piena emergenza in casain vista della gara di domenica al PalaRadi contro la, ma anche per le prossime tra cui il derby con la Fortitudo e il big match con l'Olimpia Milano del 26 dicembre. Infatti coach, oltre ai lungodegenti, più fuori un mese per un problema alla caviglia ), dovrà fare a meno per diverse settimane anche di. Dopo esami approfonditi i due hanno evidenziato problemi più gravi rispetto alla diagnosi iniziale e dunque per entrambi il 2021 è già finito.

Come comunicato dal club del patron Massimo Zanetti, Nico Mannion "si è sottoposto a trattamenti specifici per il totale recupero dall'infortunio alla schiena e tornerà a disposizione ad inizio gennaio", mentre per Kevin Hervey "è stata riscontrata una lesione al menisco laterale del ginocchio destro. Il giocatore verrà sottoposto ad intervento chirurgico nella giornata di martedì 14 dicembre. Il rientro tra i disponibili è previsto per l’inizio di febbraio".

Virtus Bologna che ora dovrà affidarsi quasi totalmente ai veri Teodosic, Belinelli, Pajola e Weems, e dovrà chiedere uno sforzo extra ai vari Tessitori, Jaiteh, Sampson, Alibegovic, Ruzzier e Alexander, quest'ultimo mercato, come confermato dall'amministratore delegato Luca Baraldi: "Mercato? Assolutamente no, andiamo avanti con i nostri uomini e cerchiamo di curare chi è fuori e aspettarli al rientro". Due tegole non da poco per lache ora dovrà affidarsi quasi totalmente ai veri Teodosic, Belinelli, Pajola e Weems, e dovrà chiedere uno sforzo extra ai vari Tessitori, Jaiteh, Sampson, Alibegovic, Ruzzier e, quest'ultimo molto importante nel successo di Lubiana in Eurocup . Nonostante l'emergenza il club ha ribadito che non tornerà sul, come confermato dall'amministratore delegato: "Mercato? Assolutamente no, andiamo avanti con i nostri uomini e cerchiamo di curare chi è fuori e aspettarli al rientro".

