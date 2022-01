Basket

Basket, Serie A: Marco Ceron torna a far canestro dopo 1147 giorni

BASKET, SERIE A - Festa completa in casa Virtus Bologna che, nel successo per 84-66 su Treviso, si gode anche il primo canestro stagionale per Marco Ceron. Un canestro speciale per la guardia veneta che non segnava in serie A dal 25 novembre 2018, ben 1147 giorni, un calvario lungo a causa di un bruttissimo infortunio. Bentornato Marco!

00:00:37, un' ora fa