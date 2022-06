Anche Marco Spissu è destinato a unirsi al grande esodo dalle squadre russe cominciato dopo l'esplosione del conflitto in Ucraina. Il playmaker italiano ha concluso la stagione a Kazan con l'eliminazione per 3-1 in semifinale contro lo Zenit San Pietroburgo (poi campione) e sta riscuotendo grandissimo interesse nel nostro mercato.

Virtus Segafredo Bologna e all'AX Armani Exchange Milano, le due squadre italiane impegnate nella prossima stagione di Eurolega. Spissu ha debuttato nella massima competizione continentale con l'Unics, dimostrando di poter essere competitivo ( Nelle scorse settimane è stato associato più volte allae all', le due squadre italiane impegnate nella prossima stagione di Eurolega. Spissu ha debuttato nella massima competizione continentale con l'Unics, dimostrando di poter essere competitivo ( 5.1 punti e 2.6 assist a partita con il 53% dall'arco), ed è legittimo presupporre che voglia provare a proseguire a questo livello.

Umana Reyer Venezia, impegnata in un ampio progetto di ricostruzione qualitativa dopo una stagione conclusa sotto le aspettative sia in campionato, un'offerta biennale. Se la fumata non dovesse colorarsi di bianco, Venezia avrebbe nel mirino Shannon Evans, playmaker statunitense reduce da una grande stagione in ACB con il Betis Siviglia, chiusa a 17.4 punti e 6.8 assist di media a gara. La prima offerta concreta sarebbe però arrivata dall', impegnata in un ampio progetto di ricostruzione qualitativa dopo una stagione conclusa sotto le aspettative sia in campionato, con la sconfitta per 3-1 nei quarti contro Tortona , che in Eurocup. Secondo quanto già anticipato dalla "Prealpina" e riportato anche dal quotidiano locale "La Nuova", gli orogranata avrebbero messo sul piatto. Se la fumata non dovesse colorarsi di bianco, Venezia avrebbe nel mirino, playmaker statunitense reduce da una grande stagione in ACB con il Betis Siviglia, chiusa a 17.4 punti e 6.8 assist di media a gara.

