Basket, Serie A: Markis McDuffie recupera e si scatena in contropiede

BASKET, SERIE A - Il ruggito di Maris McDuffie fa esplodere il PalaBarbuto! Recupero, contropiede e schiacciatona in campo aperto con anche urlo incorporato per l'ala della Gevi Napoli che manda in visibilio i tifosi.

00:00:34, 24/10/2021 A 11:40