Basket, Serie A: Matteo Spagnolo dà spettacolo contro Varese

BASKET, SERIE A - Matteo Spagnolo è uno spettacolo autentico per la Vanoli Cremona nel derby contro Varese: il baby fenomeno classe 2003, in prestito dal Real Madrid, chiude con 16 punti, 11 dei quali in un terzo periodo senza senso.

00:02:25, un' ora fa