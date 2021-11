Basket

Basket, Serie A - Mekowulu decolla per lo splendido alley-oop

BASKET, SERIE A - Spettacolo puro nella sfida tra Tortona e Sassari. Jason Burnell conquista il rimbalzo e lancia l'apertura per David Logan. Il "Professore" alza l'alley-oop e trova in Christian Mekowulu il terminale offensivo giusto: decollo di potenza e schiacciatona devastante per una giocata da Top-5 di giornata!

00:00:43, 26 minuti fa