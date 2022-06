Il vero obiettivo della Virtus per appesantire il reparto lunghi diventa così Jordan Mickey. Il centro statunitense, ottimo atleta ma anche discreto realizzatore, è un nome associato da diverso tempo ai campioni d'Italia (e non solo...) ma, secondo quanto riportato da Repubblica, ora sarebbe arrivata la prima offerta concreta da poco più di un milione di euro.

Mickey è in uscita dallo, destinato a dissolversi come il CSKA Mosca nonostante la conquista del titolo nazionale proprio ai danni della squadra dell'Armata Rossa. Lo Zenit aveva una licenza annuale per l'Eurolega, non confermata dopo l'esclusione dal massimo campionato continentale allo scoppio del conflitto in Ucraina. Nelle 22 gare disputate in questa stagione, Mickey ha tenuto 10.5 punti e 4.3 rimbalzi di media.