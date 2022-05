recuperando dal -13 su cui precipita dopo un avvio letargico, chiude la regular-season difendendo il fortino inviolato del Forum (15-0) e intasca, nella preparazione verso i playoff, segnali importanti da Troy Daniels, MVP di serata dopo essere stato grande escluso nelle rotazioni della serie contro l'Efes. Melli, Rodriguez, Hines, Shields, Delaney, Mitoglou, Kell. La lista degli assenti, per infortuni, acciacchi e problemi vari, è chilometrica. E di qualità eccelsa. La partita ininfluente per la classifica, ormai congelata nella seconda posizione. Eppure, coach Ettore Messina non è incline alla sconfitta. Soprattutto dopo il doppio ko di Istanbul che ormai lascia il solo Scudetto come unico e ultimo obiettivo della stagione biancorossa. L'Olimpia piega Brindisi in volatasu cui precipita dopo un avvio letargico, chiude la regular-season difendendo il fortino inviolato del Forum () e intasca, nella preparazione verso i playoff, segnali importanti da, MVP di serata dopo essere stato grande escluso nelle rotazioni della serie contro l'Efes.

Entrando, sornione, dalla panchina, il tiratore dell'Olimpia si mette rapidamente in ritmo. A modo suo. Con un paio di canestri dall'arco dal tocco setoso. Presa fiducia, non sbaglierà praticamente un colpo. 21 punti finali, massimo in stagione, con 4/6 dall'arco e un perfetto 7/7 in lunetta. Alla sua sfuriata, determinante per ricucire uno svantaggio che si aggira ancora attorno alla doppia di cifra di scarto a cavallo tra i due periodi conclusivi, si aggiungono un paio di pennellate dal mid-range di Ben Bentil (16), scelto come uomo speciale nel quintetto più leggero da opporre a Nick Perkins, e le giocate, su entrambi i lati, degli esterni "silenziosi" del gruppo. Devon Hall (13) segna canestri importanti e piazza una stoppata decisiva nei secondi conclusivi. Jerian Grant (14) si muove nel sommerso, senza squilli, ma facendo sempre la scelta giusta.

AX Armani Exchange Milano - Happy Casa Brindisi 92-87

Milano : Grant 14, Hall 13, Datome 8, Bentil 16, Tarczewski 4; Ricci 6, Biligha, Baldasso 5, Daniels 21, Alviti 5. N.e.: Erba, Invernizzi. All.: Messina.

: Grant 14, Hall 13, Datome 8, Bentil 16, Tarczewski 4; Ricci 6, Biligha, Baldasso 5, Daniels 21, Alviti 5. N.e.: Erba, Invernizzi. All.: Messina. Brindisi: Clark 6, Gentile 18, Harrison 11, Udom 6, Perkins 14; Zanelli 13, Visconti 10, Gaspardo, Redivo 9. N.e.: Guido, De Zeeuw. All.: Vitucci.

