Altro cambio di colori per Michele Vitali, alla sua quinta squadra in altrettante stagioni. L'esterno della nazionale azzurra, protagonista anche lo scorso anno con la squadra di coach Meo Sacchetti alle Olimpiadi di Tokyo, ha terminato il suo rapporto con l'Umana Reyer Venezia e proseguirà la carriera con la UnaHotels Reggio Emilia.

La scorsa stagione lo ha visto in leggero calo rispetto a quella di due anni fa a Sassari: in campionato ha tenuto 7.1 punti di media con il 34.7% dall'arco, mentre nella sua seconda esperienza in Eurocup dopo quella vissuta con Andorra ha scritto 8.4 punti con il 41.7% da tre.

“Ho sensazioni davvero positive per questa nuova avventura – le prime parole di Vitali da giocatore della Reggiana –. Sono molto contento di firmare in una società dell’importanza di Reggio Emilia, con cui ho percepito fin da subito la stessa grande motivazione nel voler far bene. Ho affrontato tante volte la Pallacanestro Reggiana da avversario, conosco il seguito e il calore di questa piazza che non vedo l’ora di conoscere personalmente per divertirci insieme”.

