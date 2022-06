Derthona Tortona non smette di costruire il proprio futuro. Dopo la volontà, espressa dal presidente Marco Picchi a Eurodevotion, di Mike Daum e Ariel Filloy hanno infatti prolungato il loro accordo col club tortonese e resteranno così dei "Leoni" fino al giugno 2024. La debuttante al grande ballo della Serie A, in una sola stagione, è diventata ormai una certezza della LBA e punta ovviamente a mantenere, se non migliorare, gli incredibili risultati ottenuti quest'anno: Virtus Segafredo Bologna. Ilnon smette di costruire il proprio futuro. Dopo la volontà, espressa dal presidente Marco Picchi a, di partecipare a una competizione europea (quasi certamente l'EuroCup) nella stagione 2023-24, la Bertram Yachts conferma due giocatori chiave dell'ultima stagione.hanno infatti prolungato il loro accordo col club tortonese e resteranno così dei "" fino al. La debuttante al grande ballo della Serie A, in una sola stagione, è diventatadella LBA e punta ovviamente a mantenere, se non migliorare, gli incredibili risultati ottenuti quest'anno: finalista di Coppa Italia 4° posto al termine della regular season, semifinale Playoff in cui ha ceduto solo di fronte alla

Daum quest'anno ha giocato complessivamente 44 gare, di cui 36 in Serie A (12.2 punti e 5.7 rimbalzi, col 37% da tre), 3 in Coppa Italia (13 punti col 67% da tre) e 5 in Supercoppa Italiana (18.2 punti e 5.6 rimbalzi, tirando col 68% da due). Per Filloy sono maturate invece 42 presenze tra Serie A (34), Coppa Italia (3) e Supercoppa Italiana (5); la guardia ha chiuso peraltro il campionato con un ottimo 39.5% da tre punti di media, realizzando anche 10 punti e smazzando 2 assist a partita. Insieme a JP Macura, anch'egli in vista di un rinnovo pluriennale, Daum e Filloy sono stati protagonisti indiscussi dell'incredibile stagione di Tortona e puntano a riconfermarsi prontamente già dalla prossima stagione, anche a livello individuale.

Ad

Tortona in contropiede, che spettacolo! Wright alza per Daum

Serie A Derek Fisher, Ray Allen e Zoran Planinic: Ariel Filloy tra i canestri più incredibili di sempre! 20/11/2017 A 08:03

vittoria del Premio Reverberi 2022, categoria "miglior coach maschile", da parte di Marco Ramondino. Il capo allenatore bianconero s'inserisce così in un albo d'oro dai nomi altisonanti, succedendo a Eugenio Dalmasson e raggiungendo proprio Ariel Filloy quale altro "tortonese" a vincere una categoria del Premio Reverberi. La guardia classe 1987 aveva infatti vinto quello di "miglior giocatore" al termine della stagione 2017-18. La cerimonia di consegna degli Oscar del Basket si terrà lunedì 27 giugno 2022 nella tenuta Venturini Baldini di Roncolo (Reggio nell'Emilia). Da pochi giorni coach Ramondino è stato anche nominato CT della Nazionale U23, sostituendo nell'incarico Di oggi è anche la notizia della, categoria "", da parte di. Il capo allenatore bianconero s'inserisce così in un albo d'oro dai nomi altisonanti, succedendo ae raggiungendo proprioquale altro "tortonese" a vincere una categoria del Premio Reverberi. La guardia classe 1987 aveva infatti vinto quello di "" al termine della stagione 2017-18. La cerimonia di consegna deglisi terrà lunedì 27 giugno 2022 nella tenuta Venturini Baldini di Roncolo (Reggio nell'Emilia). Da pochi giorni coach Ramondino è stato anche nominato, sostituendo nell'incarico Gianmarco Pozzecco , passato invece al ruolo di CT della Nazionale senior

Lo show di JP Macura: segna 7 triple nella vittoria di Tortona su Napoli

Serie A Venezia sbanca il PalaTrento per 73-67 e ribalta la serie: 2-1 per la Reyer 14/06/2017 A 20:43